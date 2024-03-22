Ümit Milli Takım'a gönderilen Semih Kılıçsoy cevabını 16 dakikada verdi! Beşiktaş'tan dakikalar içinde göndermeli paylaşım geldi

Beşiktaş'ın yıldız isimlerinden Semih Kılıçsoy, A Milli Takım'dan Ümit Milli Takım'a gönderilirken alınan bu karar özellikle Siyah-Beyazlı cephede tepkiyle karşılanmıştı.

16 DAKİKA YETTİ

Ümit Milli Takım ile Gürcistan karşısındaki mücadeleye ilk 11'de başlayan yıldız oyuncu 16. dakikada attığı müthiş golle takımımızı 1-0 öne geçirirken adeta yaşananlara cevap verdi.

"HER KULVARDA GOLCÜ"

Kılıçsoy'un attığı bu golün hemen ardından Beşiktaş cephesinden de bir paylaşım geldi. Siyah-Beyazlılar'dan yapılan paylaşımda, "Oynadığı her kulvarda golcü" ifadeleri kullanıldı.





