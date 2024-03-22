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  4. Ümit Milli Takım'a gönderilen Semih Kılıçsoy cevabını 16 dakikada verdi! Beşiktaş'tan dakikalar içinde göndermeli paylaşım geldi

Ümit Milli Takım'a gönderilen Semih Kılıçsoy cevabını 16 dakikada verdi! Beşiktaş'tan dakikalar içinde göndermeli paylaşım geldi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
22.03.2024 21:30
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Son günlerin gündem ismi Semih Kılıçsoy Ümit Milli Takım'a gönderilirken yıldız isim Gürcistan karşısında oynanan mücadelede, 16. dakikada golünü kaydetmeyi başardı. İşte detaylar...

Semih Kılıçsoy

Semih Kılıçsoy

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş'ın yıldız isimlerinden Semih Kılıçsoy, A Milli Takım'dan Ümit Milli Takım'a gönderilirken alınan bu karar özellikle Siyah-Beyazlı cephede tepkiyle karşılanmıştı.

16 DAKİKA YETTİ

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Ümit Milli Takım ile Gürcistan karşısındaki mücadeleye ilk 11'de başlayan yıldız oyuncu 16. dakikada attığı müthiş golle takımımızı 1-0 öne geçirirken adeta yaşananlara cevap verdi.

"HER KULVARDA GOLCÜ"

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Kılıçsoy'un attığı bu golün hemen ardından Beşiktaş cephesinden de bir paylaşım geldi. Siyah-Beyazlılar'dan yapılan paylaşımda, "Oynadığı her kulvarda golcü" ifadeleri kullanıldı.

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