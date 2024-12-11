Ümit Özat kendisine 'TikTok dansözü' denilince çıldırdı! Ağza alınmayacak küfürler etti...

Fenerbahçe'nin eski kaptanlarından Ümit Özat sosyal medyadaki paylaşımları ve sert konuşmaları ile gündemden düşmezken, geçtiğimiz günlerde Yeni Şafak gazetesi spor yazarı Galatasaraylı Oğuz Altay ile X platformu üzerinden birbirine girmişti. Özat bu tartışmalarına bir yenisini daha ekledi.

"GERİZEKALI OLSAYDIM..."

Markaj Youtube kanalında yorum yapan Erinç Bilican, Özat'ın kumar borcunun olduğunu ima ederek, "IQ'suz gerizekalı olsaydım, Tiktok'ta dansözlük yapan biri olsaydım, kumar borcumu birileri ödesin diye yorumculuk yapan biri olsaydım hakem Galatasaray'a yaranmak için Manaj'a kırmızı kartı vermedi derdim" ifadelerini kullandı.

ÖZAT'TAN AĞZA ALINMAYACAK SÖZLER

Bilican'ın kendisine yönelik bu sözleri sonrası adeta çıldıran Özat sosyal medyada yaptığı paylaşımda ağza alınmayacak şeyler söyledi.

"EĞER İSPATLAMAZSAN..."

Özat paylaşımında "Biraz IQ’un olsaydı Galatasaray’a yaranmak için değil de TFF ile arayı bozmak için vermediğini söylediğimi anlardın. Sen her gördüğünü neden dansöz sanıyorsun? Travman mı var çocukluktan? Bir yakınını kıvırtırken mi gördün kapı deliğinden. Borç mevzusunu ispatlarsan laflarımı geri alırım. İspatlamazsan da O.. Ç...’sun." ifadelerini kullandı.

"İSTEYENE SOKABİLİRİM"

Özat, Bilican için yaptığı paylaşım sonrası bir paylaşım daha yaptı. Kendisi ile tartışanın takipçi sayısının arttığını ifade eden Özat, "Kim olduğunu bile bilmediğim insanlar ile kavga ediyorum a... k... Takipçi sayısını artırmak isteyen varsa bana yazsın. Ben laf sokunca takipçi sayınız artıyor. İsteyene sokabilirim" dedi.