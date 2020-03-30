Ümit Özat koronavirüs farkındalığı için saçını kesti

Teknik direktör Ümit Özat, koronavirüse farkındalık yaratmak için kendi saçını traş ederken çekilen videosu sosyal medyada ilgi çekti.
Ümit Özat, koronavirüse yakalanan Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak, Rüştü Reçber gibi isimlere geçmiş olsun dileklerini iletirken koronavirüse dikkat çekmek için saçlarını makinayla kesti. Hayatında ilk defa saçlarını kendisinin kestiğini söyleyen Ümit Özat ayrıca ayna karşısında türkü söyledi.
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