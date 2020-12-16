Umman nerede, nasıl bir ülke? Nüfusu kaç; parası, dini, dili, başkenti nedir?

Özellikle deveyle yapılan çöl yolculukları ve kampları ile ünlü olan Umman, adeta 1001 Gece Masalları'ndan çıkmış gibi görünür. Ancak 2020 yılı içerisinde ülke daha çok karınca istilasıyla dünya gündemini meşgul etmişti. Pek çok insanı paniğe sürüklese de geçici olan bu durumun aksine ülke, yaşam standartlarının aslında son derece yüksek olduğu bir yerdir. Yazımızın devamını inceleyerek "Umman nerede, nüfusu kaç? Umman parası, dini, dili ve başkenti nedir?" gibi soruların cevabını bulabilirsiniz. Umman Nerede? Umman Cumhuriyeti, Asya kıtasının güney batısında yer alıyor. Genel olarak Arap yarımadası denilen bölgenin kuzey batısında Irak ve Suriye, güney batısında Yemen ile birlikte Umman, batısında ise Suudi Arabistan bulunur. Umman'ın ayrıca, Yemen ve Umman denizlerine kıyısı bulunuyor. Ülkenin Basra Körfezi ile arasında ise Birleşik Arap Emirlikleri'nin küçük sayılabilecek toprakları mevcut. Umman Denizi Nerede? Umman Denizi aslında, başlı başına bir deniz değildir. Kara topraklarına yakın olması nedeniyle Hint Okyanusu'nun bir bölümüne Umman denizi adı verilir. Deniz, Umman'ın hemen güney doğusundaki bölgedir. Umman Denizi'nin kuzeyinde Pakistan, doğusunda Hindistan, batısında ise Arap yarımadası yer alır.

Umman Salalah Nerede? Umman'ın mücevheri olarak da anılan Salalah, Türkçe'de daha çok Selale şeklinde bilinir. Şehir, Zufar Eyaleti içerisinde bulunuyor ve aynı zamanda bu eyaletin başkenti konumunda. Nitekim yaklaşık 200 bin kişilik nüfusuyla Salalah, Umman'ın en büyük ikinci şehri olarak kabul ediliyor. Umman Çölü Nerede? Hajjar ya da Hacer sıradağlarının yaklaşık 100 kilometrelik bir kısmı Umman Körfezi'nden içeride yer alır. Birleşik Arap Emirlikleri ile Umman arasında bulunan bu dağların gölgesinde olan bölgeler, genellikle çöldür. Bu çöllerin Umman sınırları içerisinde kalan bölümlerine Umman Çölü denilir. Ayrıca bu bölgede 2017 yılından itibaren dünyanın en büyük botanik bahçelerinden biri inşa ediliyor. Son olarak Umman'daki tek çölün bu bölge olmadığını da belirtmek gerekir. Umman, genel olarak insanlar tarafından "çöllerin arasındaki cennet" olarak nitelendirilir. Bu doğrultuda ülkenin, Arap yarımadasının iç kısmına yakın olan bölgelerinin daha çok çöl, deniz kıyısına yakın olan kesimlerin ise ihtişamlı yeşilliklerle kaplı olduğunu söyleyebiliriz.

Umman Nüfusu Kaç? Umman nüfusu, 2018 verilerine göre yaklaşık olarak 4 milyon 800 bindir. Umman Başkenti Neresi? Umman Sultanlığı'nın başkenti olan Maskat, aynı zamanda ülkenin de en büyük şehri kabul ediliyor. Şehir yaklaşık bir buçuk milyonluk bir nüfusa sahip. Bir liman şehri olan Maskat'ta, 2010 yılı Asya Plaj Oyunları da gerçekleştirilmişti. Ticaretin son derece canlı olduğu şehrin, özellikle deniz ticaretinde Portekiz'e kadar açılan bir ağa sahip olduğunu söylemek mümkün. Umman Para Birimi Nedir? Umman Sultanlığı'nın para birimi Umman riyalidir. Umman Merkez Bankası tarafından piyasaya dağıtılan paranın alt birimi baisa, bir riyalin binde biridir. Umman Vize İşlemleri Nasıl Yapılır? Umman seyahati gerçekleştirmek için bordo pasaport sahibi vatandaşların ayrıca vizeye sahip olması gerekir. Ancak yeşil, siyah ya da gri pasaport sahibi vatandaşlarımız, 90 günün altında olan süreler için vize almadan da ülkeye seyahat edebilir. Turistik vize ise 6 aylık bir süre için geçerlidir, ancak ikamet hakkı 30 gündür. Bunun sonrasında ikamet süresini uzatmak için başvuruda bulunmak gerekir. Bordo pasaport sahibi kimseler e-vize uygulaması sayesinde internet üzerinden vize başvurusunda bulunabilir.