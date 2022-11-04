Ümraniye Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Ümraniye Alanyaspor maçı hangi kanalda?

Ümraniyespor ile Alanyaspor Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında kolarını paylaşacak. Karşılaşmanın yayın saati ve kanalının yanı sıra muhtemel 11'leri de sporseverler tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi internette "Ümraniyespor Alanyaspor maçı canlı izle" konu başlığını araştırıyor. Peki, Ümraniyespor Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Ümraniyespor Alanyaspor maçı bugün (4 Kasım Cuma) saat 20:00'de oynanacak.
Ümraniyespor Alanyaspor maçı beIN SPORTS 1'de canlı olarak ekrana gelecek.
Ümraniyespor: Anıl Demir, Mustafa Eser, Onur Atasayar, Allyson, Popov, Sackey, Serkan Göksu, Avounou, Umut Nayir, Valle, Geraldo
Alanyaspor: Runarsson, Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Pereira, Balkovec, Umut Güneş, Efecan Karaca, Fer, Hassan, Doumbia, Candeias