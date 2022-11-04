Ümraniye Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Ümraniye Alanyaspor maçı hangi kanalda?

Ümraniyespor ile Alanyaspor Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında kolarını paylaşacak. Karşılaşmanın yayın saati ve kanalının yanı sıra muhtemel 11'leri de sporseverler tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi internette "Ümraniyespor Alanyaspor maçı canlı izle" konu başlığını araştırıyor. Peki, Ümraniyespor Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ÜMRANİYESPOR ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ümraniyespor Alanyaspor maçı bugün (4 Kasım Cuma) saat 20:00'de oynanacak.

ÜMRANİYESPOR ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor Alanyaspor maçı beIN SPORTS 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

ÜMRANİYESPOR ALANYASPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Ümraniyespor: Anıl Demir, Mustafa Eser, Onur Atasayar, Allyson, Popov, Sackey, Serkan Göksu, Avounou, Umut Nayir, Valle, Geraldo

Alanyaspor: Runarsson, Furkan Bayır, Fatih Aksoy, Pereira, Balkovec, Umut Güneş, Efecan Karaca, Fer, Hassan, Doumbia, Candeias

