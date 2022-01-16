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Ümraniye'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

16.01.2022 20:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümraniye'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yukarı Dudullu Mahallesi NATO Yolu Caddesi'nde seyir halinde olan A.G. idaresindeki 34 UZ 2434 plakalı hafif ticari araç, orta refüje çarptıktan sonra park halindeki başka bir araca çarparak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralı sürücü A.G. hastaneye kaldırıldı.

Bu arada sürücünün 2,27 promil alkollü olduğu öğrenildi.

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