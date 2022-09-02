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Ümraniyespor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ümraniyespor Trabzonspor maçı canlı yayın bilgisi!

02.09.2022 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümraniyespor, Süper Toto Süper Lig 5. haftasında kendi stadındaki tadilat nedeniyle Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Birçok kişi interrnette maçın tarihini ve canlı olarak yayınlanacağı kanalı öğrenmek için sorgulama yapmaya devam ediyor. Peki, Ümraniyespor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Ümraniyespor Trabzonspor maçı canlı yayın bilgisi...

Ümraniyespor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ümraniyespor Trabzonspor maçı canlı yayın bilgisi!

Ümraniyespor ile Trabzonspor Süper Toto Süper Lig 5. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşmaya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Maçı izlemek isteyen kişiler internette, "Ümraniyespor Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Ümraniyespor Trabzonspor canlı yayın bilgisi...

ÜMRANİYESPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ümraniyespor - Trabzonspor maçı 2 Eylül 2022 Cuma günü saat 21.00'de başlayacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak maç için geri sayım sürüyor.

ÜMRANİYESPOR TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor - Trabzonspor maçı beIN Sports 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

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