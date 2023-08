Umudunu Kaybetme filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Umudunu Kaybetme ne zaman çekildi? Bu akşam TRT1'de!

Umudunu Kaybetme orijinal adıyla The Pursuit of Happyness filmi konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Dram - biyografi türünde gösterime giren film, izleyicilerden büyük bir ilgi gördü. Bu akşam TRT1'de yayınlanacak olan filmin yönetmen koltuğunda Gabriele Muccino oturuyor. Filmin senaryosunda ise Steve Conrad imzası bulunuyor. İşte Umudunu Kaybetme filmi konusu, oyuncuları ve 13 Ağustos TRT1 yayın akışı...

KAYBETME FİLMİ KONUSU

İyi bir baba olan Chris Gardner, işinde sorunlar yaşayan, maddi açıdan sarsıntıda olan ve aynı zamanda iyi bir eş olan bir adamdır. Ancak ne yazık ki eşi sıkıntılara daha fazla katlanamayacağına karar vererek onu terk eder. Christopher adındaki oğulları da babasının yanında kalır. Karısının terk edişi de yetmezmiş gibi bir de ev sahibi dışarı atar baba oğulu. Sokaklarda kalıp, tuvaletlerde, düşkünler evinde çalışarak ayakta durmaya çalışır. Oğlunun sevgisi bu mücadeleci baba için her şeydir. Ve sevgiye eklenen bir var olma savaşı hiç şüphesiz, vakti geldiğinde en mükemmel kapıları açacaktır.

KAYBETME FİLMİ OYUNCULARI

Will Smith, Chris Gardner

Thandiwe, Newton Linda

Jaden Smith, Christopher Gardner

Dan Castellaneta, Alan Frakesh

Zuhair Haddad, Cab Driver

James Karen, Martin From

Kurt Fuller Walter, Ribbon

Mark Christopher, Lawrence Wayne

Brian Howe, Jay Twistle

Domenic Bove, Tim Ribbon

Takayo Fischer, Mrs. Chu

George Cheung, Chinese Maintenance Worker (as George K. Cheung)

Scott Klace, Tim Brophy

Joyful Raven, Hippi Kız

Geoff Callan, Ferrari Owner

David Michael, Silverman Doctor At First Hospital

Kevin West, World\'s Greatest Dad

13 AĞUSTOS TRT1 YAYIN AKIŞI

05:55 Aslan Ailem

09:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

12:00 Benim Güzel Ailem

19:00 Ana Haber

20:00 Umudunu Kaybetme

23:30 Son Şans

01:15 Benim Güzel Ailem

03:55 Aslan Ailem