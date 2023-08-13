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Umudunu Kaybetme filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Umudunu Kaybetme ne zaman çekildi? Bu akşam TRT1'de!

13.08.2023 19:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Umudunu Kaybetme filmi konusu ve oyuncuları filmin TRT1 yayın akışı listesinde yer almasıyla merak edildi. Will Smith'in başrolde olduğu film, bu akşam saat 20.00'de TRT1'de izleyiciyle buluşacak. Peki, Umudunu Kaybetme filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Umudunu Kaybetme ne zaman çekildi? Bu akşam TRT1'de!

Umudunu Kaybetme orijinal adıyla The Pursuit of Happyness filmi konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Dram - biyografi türünde gösterime giren film, izleyicilerden büyük bir ilgi gördü. Bu akşam TRT1'de yayınlanacak olan filmin yönetmen koltuğunda Gabriele Muccino oturuyor. Filmin senaryosunda ise Steve Conrad imzası bulunuyor. İşte Umudunu Kaybetme filmi konusu, oyuncuları ve 13 Ağustos TRT1 yayın akışı...

KAYBETME FİLMİ KONUSU

İyi bir baba olan Chris Gardner, işinde sorunlar yaşayan, maddi açıdan sarsıntıda olan ve aynı zamanda iyi bir eş olan bir adamdır. Ancak ne yazık ki eşi sıkıntılara daha fazla katlanamayacağına karar vererek onu terk eder. Christopher adındaki oğulları da babasının yanında kalır. Karısının terk edişi de yetmezmiş gibi bir de ev sahibi dışarı atar baba oğulu. Sokaklarda kalıp, tuvaletlerde, düşkünler evinde çalışarak ayakta durmaya çalışır. Oğlunun sevgisi bu mücadeleci baba için her şeydir. Ve sevgiye eklenen bir var olma savaşı hiç şüphesiz, vakti geldiğinde en mükemmel kapıları açacaktır.

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KAYBETME FİLMİ OYUNCULARI

Will Smith, Chris Gardner
Thandiwe, Newton Linda
Jaden Smith, Christopher Gardner
Dan Castellaneta, Alan Frakesh
Zuhair Haddad, Cab Driver
James Karen, Martin From
Kurt Fuller Walter, Ribbon
Mark Christopher, Lawrence Wayne
Brian Howe, Jay Twistle
Domenic Bove, Tim Ribbon
Takayo Fischer, Mrs. Chu

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George Cheung, Chinese Maintenance Worker (as George K. Cheung)
Scott Klace, Tim Brophy
Joyful Raven, Hippi Kız
Geoff Callan, Ferrari Owner
David Michael, Silverman Doctor At First Hospital
Kevin West, World\'s Greatest Dad

13 AĞUSTOS TRT1 YAYIN AKIŞI

05:55 Aslan Ailem
09:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
12:00 Benim Güzel Ailem
19:00 Ana Haber
20:00 Umudunu Kaybetme
23:30 Son Şans
01:15 Benim Güzel Ailem
03:55 Aslan Ailem

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Will Smith trt1 yayın akışı umudunu kaybetme Oyuncu turu

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