Umumi tuvalete girdi, peçeteyi kullanmak üzereyken gördüğü manzara korkuttu

Sidney'de bir kadın, umumi tuvalette karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu. Tuvaletleri kullananları uyaran kadın, önemli bir konuyu gündeme getirdi.

Chloe Andrews isimli genç kadın, Sidney'deki nehir kenarındaki bir parktaki umumi tuvaleti kullandıktan sonra şoke edici manzarayla karşılaştı ve umumi tuvalet kullananları uyardı.

KAN İZLERİ VE UYUŞTURUC DETAYI

Andrews, tuvalet kağıdı rulolarında kan izlerinin olduğunu ve uyuşturucu kullanıcılarının tuvalet kağıdı rulolarını şırıngaları temizlemek için kullandıklarını söyledi. Chloe, Daily Mail'e yaptığı açıklamada, "Nehir kenarındaki umumi tuvaletleri kullanırken iğne izlerine tesadüfen rastladım ve bu, umumi alanlarda dikkatli olmanın ne kadar önemli olduğunu bana hatırlattı." dedi.

TUVALET KAĞIDI RULOLARI KONTROL EDİLİYOR

South Australia Health'e göre mikroplar, enfekte bir kişiden dolaylı olarak çevreye (umumi tuvaletler dahil) ve ardından kirlenmiş yüzey veya nesneyle temas eden başka bir kişiye yayılabilir. Halka açık bir alanda kurumuş kandan enfekte olma olasılığınız düşüktür çünkü çoğu virüs ve bakteri havaya maruz kaldığında hızla ölür veya etkisiz hale gelir.

Ancak birçok kişi, kamusal tuvaletleri kullanmaktan her zaman kaçındıklarını veya önlem olarak tuvalet kağıdı rulolarını kontrol ettiklerini söyledi.

