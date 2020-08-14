Umursamaz sözler: En havalı sözler

Yaşadığınız şeylere ne kadar anlam yüklerseniz o kadar üzülürsünüz. Olayların ve kişilerin sizi üzmesine engel olmak için yapmanız gereken şey umursamamak. Sizin için listelediğimiz umursamaz sözler ile bakış açınızın değişeceğine eminiz. Buyurun başlayalım.

Umursamaz Sözler

Birbirinden umursamaz sözler ile ortamlarda insanlara istediğiniz mesajı verebilirsiniz.

Her zaman herkese söylediğim, çok da sevdiğim bir cümle vardır; ''Keyfim bilir.''

Gözümden düşeni kim istiyorsa o tutsun bu saatten sonra.

Bir kapıyı kapatıyorsan sonra eğilip anahtar deliğinden bakmayacaksın.

Duygusuz değilim sadece artık bir kelimemi bile hak etmeyen insanların yanında hissiz davranıyorum.

Kimseye güvenme ve onları tanımak için sınamaktan korkma; çünkü kaybetmesi gerekeni en önce kaybetmeli insan. Zamanla gidenleri umursamamayı öğreniyor insan.

Ben kötü biri değilim, siz iyi olmamı hak etmemişsinizdir. Yüzüme bakın, hakkımda ne düşündüğünüzü umursuyor gibi görünüyor muyum?

Görmüyorum, ben görmedikçe etrafımdakiler layık oldukları yerde kalabiliyorlar.

Ne istediğin umurumda değil ya da nasıl hissettiğin. Benim umurumda olan şey bana nasıl hissettirdiğin.

Hayır, olmayacaksa zorlamayacaksın. Olmasını isteseydim oldururdum zaten.

Boş sözler anlatmıyorum artık insanlara. Herkes anlamak istediği gibi anlayabilir her şeyi.

Uzun süre düşündüm, "Bu hayatta benden değerli ne var?" diye. Kimse olmadığına karar verdim ve o saatten sonra hiçbir şeyi umursamamaya başladım.

Canımı yakacak kadar cesaretin varsa, sonuçlarına katlanacak kadar da olsun.

İntikam almak küçük insanların en büyük oyunudur. Büyük insanlar dönüp arkalarına bile bakmazlar.

Neden unutmak varken kin tutar insan? Neden umursamamak varken kendini gereksiz işlerle yorar?

Artık insanların gerçekten samimi olup olmadıkları umursamıyorum. Her samimiyet bir parça yalan barındırıyor içinde.

Umursamadığıma bakmayın. Susuyorum ama eğer konuşmam gerekirse taş üstünde taş bırakmam.

Herkes her şeyin farkında ve kimse hiçbir şeyi yanlışlıkla yapmadı. Madem bunca kötü var bu dünyada o zaman insanlar fazla umurunda olmasın.

Anlamak masraflı iştir; emek, gayret, çaba ister. Anlamak istemeyen ne çabalar ne de umursar, zaten en kolayı budur.

Dünyada iyi olanlardan çok iyi oynayanlar var. İyi de kötü de kendi halinde yaşasın. Ben kafa yoramam artık kim nasıl diye.

Derdimi anlatmak için neden yorayım kendimi? Sessizliğim en büyük cevaptır anlayana.

Konuşmuyorsam zorlama, demek ki konuşma gereği duyacağım kadar önemli biri değilsin.

Zayıf insanlar intikam alır, güçlü insanlar affeder, zeki insanlarsa hiçbir zaman umursamaz.

Zamanında anlaşılmak için çok çabaladım, faydasını görmedim. Artık ister anlayın ister anlamayın, umurumda değil.

Bir insanın gücünü görmek istiyorsanız umursadıklarına bakın, bir de umursamadıklarına.

İnsan umursamamayı öğrendikçe büyüyor, ne kadar odaklanırsa kendine o kadar olgunlaşıyor.

Eğer en iyisini yapmak istiyorsanız, dışarıdan gelen seslere kulaklarınızı kapatmayı öğrenin.

Benimle ilgili bir sorunun mu var? Ah ne yazık, bir köşede kıvranmaya devam et o zaman.

Benim ilgilenmediğim insanlar, bana olan nefretlerini anlatmakla meşguller.

Kısa umursamaz sözler ile mesajlarınıza da hislerinizi yansıtabilirsiniz.

Umursamazlığım insanları deli eder.

Küfür etmek yerine umursamamayı deneyin. Çok daha etkili olacaktır.

Ben artık insanlarla uyumlu olmaktan bıktım. Benimle olmak isteyen kendini bana uydursun.

Benim hayatımdaki hiçbir şey benden önemli değil.

Sizi umursayacağım kadar değerli değilsiniz; böyle düşünmeyin, üzülüyorum.

Anlamadığımı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz, ben sadece umursamıyorum.

Gözümün önünde durmana gerek yok, eğer umursamıyorsam görmem seni.

Hakkımda söyledikleriniz bana zarar vermez, sadece daha da başarılı olmamı sağlar.

Kendi halinde, kimseyi umursamayan biriyim ben.

Umursamıyorum artık, çünkü kendi kendime yetmeyi öğrendim.

Size ayak uydurmak isteseydim kendimden vazgeçmem gerekirdi.

İnsanların kendi dertleri varken kimse seni gerçekten umursamaz.

Umarım bana geldiğin gün, hala umurumda olursun.

Güldüm geçtim, umursamadım. Ben umursamamayı öğrendiğimde kazandım.

Herkesten her şeyi beklerim. Hiç kimse güvenilecek kadar temiz değildir.

Bizim bıraktıklarımız başkalarının buldukları olmuş.

Beni üzebilecek kadar değerli olmadığınızı bir gün anlarsınız umarım.

Ben vazgeçeli çok oldu. Artık dalımı kıranları kim yakıyorsa yaksın.

Herkes o kadar masum, o kadar iyi ki. Sanırsın cehennemde sadece ben yanacağım.

Kimseden bir şey beklemeyi kestiğimden beri kendimce mutluyum ben.

Bakma bana, geldiğin yolları ben çoktan geçtim artık geriye dönmem.

Komik umursamaz sözler ile arkadaş ortamında oldukça keyifli zamanlar geçirebilirsiniz.