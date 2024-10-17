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  4. Umut Akyürek kendini odaya kitleyip "Polis çağırmak zorunda kaldım" demişti! Kelepçeli paylaşım geldi

Umut Akyürek kendini odaya kitleyip "Polis çağırmak zorunda kaldım" demişti! Kelepçeli paylaşım geldi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
17.10.2024 11:56
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Umut Akyürek sosyal medya hesabından kızından korktuğu için kendini odaya kilitlediğini söyledi. Melek Bal Ertuğrul'un yaşadığı sorunları anlatan ve polis çağırdığını söyleyen Akyürek'ten sonra Melek Bal da kelepçeli paylaşım yaptı.

Umut Akyürek kendini odaya kitleyip "Polis çağırmak zorunda kaldım" demişti! Kelepçeli paylaşım geldi

Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek kızına dair paylaşımıyla gündemde. Son dönemde yaptırdığı estetik müdahalelerle adından söz ettiren ünlü şarkıcı sosyal medya hesabında kızının yasaklı madde kullandığını açıkladı.

Akyürek, kızı Melek Bal Ertuğrul'un psikolojik sorunları olduğunu ve kriz geçirdiğini söyledi.

Şarkıcı paylaştığı videoda "Psikolojik rahatsızlığından dolayı hiçbir konuda kendini frenleyemediği için korkunç boyutlara vardı iş. Kendimi odaya kilitledim. İki gündür yoktu. Yine çok büyük bir kriz yaşıyor. Polis çağırmak zorunda kaldım. Daha önce defalarca çağırdık" dedi.

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Umut Akyürek "Ben bir sanatçı olduğum halde gücüm yetmiyor. Başına bir şey gelir diye korkuyoruz. Babasına daha önce iki kez bıçakla saldırdı. Beni defalarca darp etti çünkü bilincini kaybediyor" diye konuştu.

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Melek Bal annesinin açıklamalarından sonra kelepçeli paylaşım yaparak dikkat çekti.

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