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  4. Ünlü şarkıcı Umut Akyürek kendisini odasına kilitleyip paylaştı! 'İş korkunç boyutlara ulaştı'

Ünlü şarkıcı Umut Akyürek kendisini odasına kilitleyip paylaştı! 'İş korkunç boyutlara ulaştı'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
17.10.2024 00:03
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Ünlü şarkıcı Umut Akyürek kendisini odaya kilitleyerek sosyal medyadan bir video paylaştı. "İş korkunç boyutlara ulaştı" diyen Akyürek kızından korktuğu için kendini odaya kilitlediğini açıkladı.

Ünlü şarkıcı Umut Akyürek, kızından korktuğu için kendini odaya kilitlediğini açıkladı. Sosyal medyadan video paylaşan Akyürek, yasaklı madde kullandığını açıkladığı kızının, psikolojik sorunları olduğunu, kriz geçirdiği için bilinçsiz davranışları nedeniyle ne yaptığını bilmez halde olduğunu belirtti.

"BENİ İKİ KEZ DARP ETTİ"

Umut Akyürek, kızının öleceğini veya birini öldüreceğinden endişe ettiğini dile getirerek eşine bıçakla saldırdığını, kendisini iki kez darp ettiğini söyledi. Akyürek, ihbarda bulunduğu polisin eve gelip kızına dil döktüğünü kanunen başka bir şey yapamadıklarını ifade etti.

"MAHKEME KARARI BEKLİYORUZ"

Umut Akyürek, kızının reşit olmasından dolayı tedavi görmesi için kendi rızasının olması gerektiğini belirterek bu konuda mahkeme kararını beklediklerini söyledi.

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Umut Akyürek
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