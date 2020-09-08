Umut Akyürek ve kızı Melek Bal pozlarıyla olay oldu! 'Annesini geçmiş'

Umut Akyürek yaptığı son paylaşımla sosyal medyada gündem oldu. Türk Sanat Müziği'nin sevilen ismi Umut Akyürek sesi kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren isimlerden.

Umut Akyürek, kendisi gibi ses sanatçısı olan Oktay Ertuğrul ile 2004 yılında nikah masasına oturmuş ve çift 2005 yılında kızları Melek Bal'ı kucaklarına almıştı.

Şuan 15 yaşında olan Umut Akyürek'in kızı Melek Bal adeta annesinin kopyası. Yaşından oldukça büyük gösteren Melek Bal bir dönem, küçük yaşta estetik yaptırdığı yönündeki iddialarla gündeme gelmiş ancak Umut Akyürek, kızının makyaj yapmayı sevdiğini, kesinlikle estetik yaptırmadığını söylemişti.

'MELEK ANNESİNİ GEÇMİŞ'

Umut Akyürek geçtiğimiz gün kızı Melek ile birlikte bir fotoğrafını paylaştı. Ünlü isim fotoğrafa "Sebebi hayatım... Allah'ım bütün evlatlarımıza sağlıklı mutlu uzun ömürler ver hayırlı yazılar yaz" notunu düştü.

Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek'in kızı Melek Bal ile fotoğrafına kısa süre içerisinde yorum ve beğeni yağmuruna tutulurken, takipçileri anne kız hakkında, 'İkisi de bal', 'Güzel annenin güzel kızı ama sanki Melek annesini geçmiş' şeklinde yorumlarda bulundu.

Umut Akyürek'in değişimi de gözlerden kaçmadı.



