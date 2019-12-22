Mynet Trend

Umutlar yerle bir: Boeing’in Starliner uzay mekiği eve dönüyor!

enes.cirtlik enes.cirtlik
TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

Florida’nın Cape Canaveral üssünden fırlatılan Boeing’e ait CST-100 Starliner uzay kapsülü, ilk test görevinde sınıfta kaldı. Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki (ISS) astronotlara Noel hediyesi ve Rosie adında bir cansız manken taşıyan Starliner uzay mekiği, kalkışta çok fazla yakıt tükettiği için Dünya’ya dönmek zorunda kaldı.

Umutlar yerle bir: Boeing’in Starliner uzay mekiği eve dönüyor!

Boeing’in CST-100 Starliner uzay mekiği sayısız yer testi sonrası ilk Dünya dışı testini gerçekleştirmek için Florida’da bulunan Cape Canaveral üssünden fırlatılmıştı. Starliner, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki (ISS) astronotlara Noel hediyesi, birkaç ağaç tohumu, Boeing’in kurucusu William Boeing’in uçuş seyahat kimliğini ve insanlı ilk göreve hazırlık adımı olarak Rosie adındaki bir cansız manken taşıyordu. Hemen hemen herkes görevin başarılı ile gerçekleşeceğine inanırken fırlatmanın ardından yapılan hesaplamalar Starliner için olan umutları yerle bir etti.

se

BOEİNG’İN STARLİNER GÖREVİ BAŞARISIZ OLDU

Starliner uzay kapsülü yapılan incelemelere göre kalkışta tüketmesi gerekenden çok daha fazla yakıt tüketti. Bu da uzay mekiğinin yakıtının yetmemesine, Uluslararası Uzay İstasyonu’na ulaşmasına engel olacaktı. Yaşanan bu hata nedeniyle Starliner başka bir yörüngeye dahi girdi. Hal böyle olunca, yetkililer çareyi Starliner’ı Dünya’ya çağırmakta buldu.

STARLİNER UZAY MEKİĞİ DÜNYA’YA İNİŞ YAPACAK

NASA’nın programı dahilinde olan Starliner test görevi, böylece başarısız olmuş oldu. NASA Başkanı Kim Bridentine’nın de kabul ettiği bu başarısız görevin ileriki zamanlarda hataların giderilip tekrar yapılması öngörülüyor. Starliner uzay mekiğinin kısa bir süre içinde New Mexico’daki Starliner iniş pistine inmesi bekleniyor.

Onun için bir otomobil parası harcadı! Aylık masrafı ise... Onun için bir otomobil parası harcadı! Aylık masrafı ise...
Gülerken içtiği çay az daha canından ediyorduGülerken içtiği çay az daha canından ediyordu
Çocuğunuzu verdiğiniz servisin güvenlik sistemleri nasıl olmalı?Çocuğunuzu verdiğiniz servisin güvenlik sistemleri nasıl olmalı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
boeing starliner uzay Uzay Mekiği Uluslararası Uzay İstasyonu NASA Roise

En Çok Okunan Trend Haberler

Dubaili zengin kadın odasına gelip zorla...

Dubaili zengin kadın odasına gelip zorla...

Odasının kapısına bu notu asmıştı! O doktorla ilgili flaş gelişme

Odasının kapısına bu notu asmıştı! O doktorla ilgili flaş gelişme

2 buçuk aydır kayıptı! Annesi gelen video ile büyük şok yaşadı

2 buçuk aydır kayıptı! Annesi gelen video ile büyük şok yaşadı

Dilenci kılığına giren muhabire ahlaksız teklif!

Dilenci kılığına giren muhabire ahlaksız teklif!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

ASUS Zenbook PRO Duo İncelemesi | 2 ADET 4K EKRANI VAR!

ASUS Zenbook PRO Duo İncelemesi | 2 ADET 4K EKRANI VAR!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Samsung Galaxy Watch Active 2 İncelemesi

Samsung Galaxy Watch Active 2 İncelemesi

Huawei’nin Türkiye’de çekilen ilk akıllı saat reklam filmi yayında!

Huawei’nin Türkiye’de çekilen ilk akıllı saat reklam filmi yayında!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Resident Evil 3, Çıkış Tarihi Açıklandı

Resident Evil 3, Çıkış Tarihi Açıklandı

Warcraft III: Reforged Çıkış Tarihi Açıklandı

Warcraft III: Reforged Çıkış Tarihi Açıklandı

World of Warcraft’ın Yeni Güncellemesi Visions of N’Zoth Çıkış Tarihi Açıklandı

World of Warcraft’ın Yeni Güncellemesi Visions of N’Zoth Çıkış Tarihi Açıklandı

WhatsApp artık internetinizi sömürmeyecek!

WhatsApp artık internetinizi sömürmeyecek!

iPhone 11 Pro’ya iPhone 11 Pro’dan daha çok benzeyen telefon DOOV X11 Pro tanıtıldı!

iPhone 11 Pro’ya iPhone 11 Pro’dan daha çok benzeyen telefon DOOV X11 Pro tanıtıldı!

Dikkat! Bu Android uygulamaları büyük tehlike saçıyor!

Dikkat! Bu Android uygulamaları büyük tehlike saçıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.