Umutlar yerle bir: Boeing’in Starliner uzay mekiği eve dönüyor!

Boeing’in CST-100 Starliner uzay mekiği sayısız yer testi sonrası ilk Dünya dışı testini gerçekleştirmek için Florida’da bulunan Cape Canaveral üssünden fırlatılmıştı. Starliner, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki (ISS) astronotlara Noel hediyesi, birkaç ağaç tohumu, Boeing’in kurucusu William Boeing’in uçuş seyahat kimliğini ve insanlı ilk göreve hazırlık adımı olarak Rosie adındaki bir cansız manken taşıyordu. Hemen hemen herkes görevin başarılı ile gerçekleşeceğine inanırken fırlatmanın ardından yapılan hesaplamalar Starliner için olan umutları yerle bir etti.

BOEİNG’İN STARLİNER GÖREVİ BAŞARISIZ OLDU

Starliner uzay kapsülü yapılan incelemelere göre kalkışta tüketmesi gerekenden çok daha fazla yakıt tüketti. Bu da uzay mekiğinin yakıtının yetmemesine, Uluslararası Uzay İstasyonu’na ulaşmasına engel olacaktı. Yaşanan bu hata nedeniyle Starliner başka bir yörüngeye dahi girdi. Hal böyle olunca, yetkililer çareyi Starliner’ı Dünya’ya çağırmakta buldu.

STARLİNER UZAY MEKİĞİ DÜNYA’YA İNİŞ YAPACAK

NASA’nın programı dahilinde olan Starliner test görevi, böylece başarısız olmuş oldu. NASA Başkanı Kim Bridentine’nın de kabul ettiği bu başarısız görevin ileriki zamanlarda hataların giderilip tekrar yapılması öngörülüyor. Starliner uzay mekiğinin kısa bir süre içinde New Mexico’daki Starliner iniş pistine inmesi bekleniyor.

