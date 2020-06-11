Un helvası tarifi: 4 malzemeli mucize tatlı için hadi mutfağa

Un helvası, Türk mutfağının özenle yapılan tatlılarından biri olarak her zaman özel bir yere sahiptir. Kıvamını tutturmak biraz zor olduğu için tam ölçülü un helvası tarifi ile işinizi kolaylaştırarak, harika bir tatlıya imza atacaksınız. Un helvası yapılışı için ihtiyacınız olan şeyler ise mutfağın demirbaş ürünleri olan un, şeker, su ve yağ. Eee o zaman ne duruyorsun...

UN HELVASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

6 kişilik un helvası tarifi için sadece 4 malzemeye ihtiyacınız var;

Yarım paket tereyağ veya margarin

1 su bardağı un

1 su bardağı şeker

1 su bardağı su

UN HELVASI NASIL YAPILIR?

Kolay un helvası tarifini yapmaya şerbetinden başlıyoruz.

Bir bardak suyla, bir bardak şekeri bir kaba alıp şeker eriyene kadar karıştırıyoruz.

Şerbeti ısıtmaya veya kaynatmaya gerek yok.

Helvayı yapacağınız tencereye tereyağını koyup eritelim.

Eriyen tereyağın üzerine karıştırarak unu eklemeye başlayalım.

Tereyağı ile unu 8 - 10 dakika kadar hiç durmadan karıştıralım.

Son olarak şerbeti ekleyip hızlı hızlı karıştırmaya devam edin.

Unlu karışım saniyeler içinde şerbeti çekecektir.

Kıvamı koyulaşınca helvayı ocaktan alabilirsiniz.

Birkaç dakika dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

UN HELVASI TARİFİ PÜF NOKTALARI

Un helvası tarifinde en kritik nokta rengini ayarlamaktır. Koyu ve iyi pişmiş helva seviyorsanız 10 dakika, orta pişmiş istiyorsanız 9 dakika, rengi daha açık olsun istiyorsanız 8 dakika kavurmanız yeterlidir.

Tereyağ ile un karışımına şerbeti dökerken üzerinize sıçrayabilir. Olası mutfak kazalarını önlemek için derin bir tencere kullanmaya özen gösterin.

Tatlının şerbetini dilerseniz su yerine sütle de yapabilirsiniz.

UN HELVASI SERVİS ÖNERİSİ

Un helvasını dondurma kaşıklarıyla top top yaparak servis edebilirsiniz.

Hazırladığınız un helvası parçalarının üzerine çekilmiş antep fıstığı, fındık veya ceviz serperek servis edebilirsiniz.

UN HELVASI YANINA İYİ GİDER

Mis gibi un helvasının yanına bir top dondurma ekleyerek serinleyebilirsiniz.

UN HELVASI KALORİSİ

1 çorba kaşığı un helvası ortalama 20 kaloridir.

