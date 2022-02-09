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Un helvası tarifi nedir? Un helvasının pratik yapımı nasıl olur? Un helvası lezzetli olur mu?

09.02.2022 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Un helvası Kandillilerde, dini günler, cenaze ve özel günlerde sıklıkla tercih edilir. Un helvası tarifi, yapımı ve malzemeleri yapımı son derece kolay olan bu tatlıyı yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Peki Un helvası tarifi nedir? Un helvasının pratik yapımı nasıl olur? Un helvası lezzetli olur mu? İşte ayrıntılar...

Un helvası tarifi nedir? Un helvasının pratik yapımı nasıl olur? Un helvası lezzetli olur mu?

Un helvası diğer helva türleri arasından en çok tercih edilenlerden biri. Ramazan, kandil gecelerinin, bayramların ve özel günlerin gözde tariflerinden biri olan un helvasının yapımı oldukça kolay. Bu kapsamda Un helvası tarifi nedir? Un helvasının pratik yapımı nasıl olur? Un helvası lezzetli olur mu? soru ve konu başlıkları araştırılmaya başlandı. Pratik Un helvası tarifini sizler için hazırladık.

UN HELVASI TARİFİ NEDİR?

Un helvası için gerkeli olan malzemeler 170 gram tereyağı ya da margarin, 1,5 su bardağı un; şerbeti için 2 su bardağı su ve 1 su bardağı toz şekerdir.

Un helvası için öncelikle orta boy bir tencerenin içerisinde su ve şekeri eriyene kadar iyice karıştırın. Hafif sıcak hale gelince de ocaktan alın.

Yapışmaz bir tavada tereyağını eritin.

Ardından unu eleyerek azar azar bir yandan da karıştırmaya devam ederek tereyağına ilave edin ve unu kavurun.

Kavurdukça un helvası rengi koyulaşacak ve akışkan bir kıvam alacaktır. Kavurma işlemini 10- 15 dakika boyunca orta ateşte yapmaya devam edin. Koyu ancak akışkan bir kıvam aldığında şerbeti eklemeye başlayacağız.

Hazırladığınız ve hafif soğuyan şerbeti sıcak helvanıza azar azar vermeye başlayın. Öteki yandan da güzelce karıştırın.

Şerbetini içine emdikçe helvanız koyulaşmaya başlayacaktır. Kıvamı iyice oturunca ve katılaşınca servis etme aşamasına gelmiş demektir.

Tahta kaşık, dondurma kaşığı ya da yemek kaşığı yardımıyla sıcak helvanıza şekil verin. Soğudukça kıvamı katılaşacaktır. Bu nedenle tam soğumadan şekil vermeniz daha kolay olur.

Şekil verdiğiniz helvaları bir süre dinlendirdikten sonra üzerini ceviz, fındık ya da Antep fıstığı ile süsleyin.

Un helvası tarifi nedir? Un helvasının pratik yapımı nasıl olur?

UN HELVASININ PRATİK YAPIMI NASIL OLUR?

Pratik un helvası yapımı için gerekli olan malzemeler 2 su bardağı un, 1 su bardağı süt, 125 gr tereyağı, 1.5 su bardağı toz şeker, İri kırılmış ceviz içi ve1 su bardağı su.

Süt, su ve toz şekeri derin bir tencereye alın ve karıştırın. Tereyağını başka bir tencereye alın ve eritin.

Tereyağı eriyince içine un ilave edin ve pembe rengini alana kadar kavurun. Bu sırada ufalanmış cevizleri ilave edin, un ile kavurmaya devam edin.

Unun üstüne sütlü karışımı yavaş yavaş ilave edin ve karıştırın. Kısık ateşte ara sıra karıştırarak pişirin. 20 dakika demlendirin ve üstüne kalan cevizleri ekleyin.

İsteğe göre un helvasını kakaolu dondurma ile servis yapabilirsiniz.

Un helvası tarifi nedir? Un helvasının pratik yapımı nasıl olur?

UN HELVASI LEZZETLİ OLUR MU?

Un helvası, Osmanlı mutfağından miras kalmıştır. Hemen hemen her yörede aynı şekilde pişirilen un helvası tarifi doğru yapıldığı takdirde şlezzetli olur. Un helvası; un, su ve süt ile hazırlandığı için son derece yumuşak ve hafif bir tatlıdır.

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