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Un, su, tuz ve dayanışma: Kültür sacda pişiyor! Yozgat’ta yufka mesaisi başladı

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Yozgat’ta asırlardır süregelen bir gelenek olan imece usulü yufka ekmek yapımı, özellikle yaz aylarında kadınların bir araya gelmesiyle yeniden canlanıyor. Kadışehri ilçesine bağlı Gümüşdiğin Köyü’nde kadınlar, un, su ve tuzdan hazırladıkları hamurları büyük bir özveriyle yoğurup açıyor, sac üzerinde pişirerek yufka ekmeğe dönüştürüyor. Kültürel mirasın yaşatıldığı bu süreçte, imece geleneği sayesinde kadınlar hem dayanışma ruhunu pekiştiriyor hem de aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

Yozgat'ta imece usulü yufka açan kadınlar hem kültürel mirası yaşatıyor hem de aile bütçesine katkı sağlıyor.

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Kentte mutfakların vazgeçilmezi yufka ekmekler imece usulüyle yapılan geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor.

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BEZELER HALİNDE HAZIRLANAN HAMUR AÇILARAK SAC ÜZERİNDE PİŞİRİLİYOR

Kadışehri ilçesine bağlı Gümüşdiğin Köyünde ekmek yapan kadınlar un, su, tuz gibi temel malzemelerden yaptıkları hamurları yoğuruyor. Bezeler halinde hazırlanan hamur açılarak sac üzerinde pişiriliyor.

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Daha sonra evlerin serin yerlerinde muhafaza edilen yufka ekmekler, uzun süre sonra dahi tüketilebiliyor.

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Bu gelenek sayesinde kadınlar hem kültürel mirası yaşatıyor hem de aile bütçesine katkı sağlıyor. İmece usulü yufka ekmek yapımı bir yemek hazırlama süreci olmanın ötesinde, kadınların bir araya gelip dayanışma içinde çalıştıkları sohbet edip sosyalleştikleri ve komşuluk bağlarını kuvvetlendiren bir aktivite olarak göze çarpıyor.

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"EŞİMİZLE, DOSTUMUZLA YARDIMLAŞARAK EKMEK YAPARIZ"

Köy sakinlerinden Saniye Aslan, "Komşularımızla yardımlaşarak ekmek yapıyoruz. Buraya yardım etmeye geldim. Eşimizle dostumuzla her zaman böyle yardımlaşırız biz. Kendi işimizi kendimiz görürüz. Her zaman fırından ekmek gelmediği için köye ulaşım zor olduğu için yufka ekmek yaparız. Kendi ekmeğimizi kendimiz yaparız. Şimdi yaz ekmeği yaparız. Güz aylarında da kış ekmeği ederiz" dedi.

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"KIŞLIK YEDİK, YAZLIK YİYECEĞİMİZİ YAPIYORUZ"

Lütfiye Akarsu ise "Komşularımızla yardımlaşarak ekmek yapıyoruz. Kışlık yedik, yazlık yiyeceğimizi yapıyoruz. Katmer, gözleme, yufka yapıyoruz, yiyeceğiz. Yardımlaşma usulü yapıp yiyoruz. Bu şekilde kendimizi idare ediyoruz" şeklinde konuştu.

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(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
ekmek tarifi Yozgat imece yufka
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