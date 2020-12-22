Un yok, fırın derdi yok! Dünyanın en iyi çikolatalı tatlısı: Çikolatalı markiz pasta tarifi

Bir aya kadar derin dondurucuda saklayabileceğiniz yapımı kolay mı kolay olan, görünümü oldukça zengin duran çikolatalı markiz pasta mutfağınızda çikolata şölenine dönecek. İşte çikolatalı markiz pasta tarifi.

ÇİKOLATALI MARKİZ PASTA TARİFİ

Malzemeler

7 yumurta sarısı

165 gram pudra şekeri

200 gram kaliteli bitter çikolata, kabaca doğranmış

250 gram tuzsuz tereyağı, doğranmış, yumuşatılmış

65 gram elenmiş kakao

600 ml çırpılmış krema

1 tatlı kaşığı vanilya özü

ÇİKOLATALI MARKİZ PASTA YAPILIŞI

Kelepçeli bir kek kalıbını hafifçe yağlayın.

Yumurta sarılarını ve şekeri ısıya dayanıklı bir kapta 5 dakika veya koyulaşıp soluklaşana kadar çırpmak için elektrikli bir karıştırıcı kullanın. Kaseyi kaynayan suyla dolu bir tencerenin üzerine koyun (kasenin suya değmediğinden emin olun).

Çikolata ekleyin ve eriyene kadar 5-6 dakika çırpın. Her ekleme arasında eriyene kadar çırparak her seferinde bir parça tereyağı ekleyin. Ateşten alın ve kakaoyu katlayarak karıştırın. 30 dakika soğumaya bırakın. Yumuşak tepeler oluşana kadar krema ve vanilyayı çırpın.

Çikolata karışımına biraz krema katın. Kalanı birleştirene kadar katlayarak karıştırın. Streç film serilmiş kelepçeli kalıba karışımı dökün. Streç film pastanın üzerini kaplayacak kadar olmalı. Ve gece boyunca buzdolabında saklayın.

Kek kalıbını ters çevirin, dilimler halinde kesin. Dilerseniz orman meyveleriyle süsleyin.

Çiğ yumurta kullanılan her tarifte olduğu gibi, hamileler, yaşlılar, hastalar ve bağışıklık sistemi bozukluğu olanlar bu pastayı yemekten kaçınmalı.

