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Un yok, fırın derdi yok! Dünyanın en iyi çikolatalı tatlısı: Çikolatalı markiz pasta tarifi

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 22.12.2020 09:37 | Son Güncelleme:
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Un yok, fırın derdi yok! Dünyanın en iyi çikolatalı tatlısı: Çikolatalı markiz pasta tarifi

Kadifemsi, pürüzsüz dokusuyla ağzınızdan kayıp giden çikolatalı markiz pasta dünyanın en iyi çikolatalı pastası olabilir. Unsuz yapılan ve fırında pişirme derdi olmayan bu pasta çikolatayla aşk yaşayanlar için geliyor.

Bir aya kadar derin dondurucuda saklayabileceğiniz yapımı kolay mı kolay olan, görünümü oldukça zengin duran çikolatalı markiz pasta mutfağınızda çikolata şölenine dönecek. İşte çikolatalı markiz pasta tarifi.

ÇİKOLATALI MARKİZ PASTA TARİFİ

Malzemeler

  • 7 yumurta sarısı
  • 165 gram pudra şekeri
  • 200 gram kaliteli bitter çikolata, kabaca doğranmış
  • 250 gram tuzsuz tereyağı, doğranmış, yumuşatılmış
  • 65 gram elenmiş kakao
  • 600 ml çırpılmış krema
  • 1 tatlı kaşığı vanilya özü

ÇİKOLATALI MARKİZ PASTA YAPILIŞI

  • Kelepçeli bir kek kalıbını hafifçe yağlayın.
  • Yumurta sarılarını ve şekeri ısıya dayanıklı bir kapta 5 dakika veya koyulaşıp soluklaşana kadar çırpmak için elektrikli bir karıştırıcı kullanın. Kaseyi kaynayan suyla dolu bir tencerenin üzerine koyun (kasenin suya değmediğinden emin olun).
  • Çikolata ekleyin ve eriyene kadar 5-6 dakika çırpın. Her ekleme arasında eriyene kadar çırparak her seferinde bir parça tereyağı ekleyin. Ateşten alın ve kakaoyu katlayarak karıştırın. 30 dakika soğumaya bırakın. Yumuşak tepeler oluşana kadar krema ve vanilyayı çırpın.
  • Çikolata karışımına biraz krema katın. Kalanı birleştirene kadar katlayarak karıştırın. Streç film serilmiş kelepçeli kalıba karışımı dökün. Streç film pastanın üzerini kaplayacak kadar olmalı. Ve gece boyunca buzdolabında saklayın.
  • Kek kalıbını ters çevirin, dilimler halinde kesin. Dilerseniz orman meyveleriyle süsleyin.

Çiğ yumurta kullanılan her tarifte olduğu gibi, hamileler, yaşlılar, hastalar ve bağışıklık sistemi bozukluğu olanlar bu pastayı yemekten kaçınmalı.

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