Unai Emery: Mesut Özil ve Sead Kolasinac'a izin verdim

Unai Emery, Arsenal'in Lyon ile yaptığı hazırlık maçında Mesut Özil ve Sead Kolasinac'ı bıçaklı saldırı sebebiyle oynatmadığını açıkladı.

"KAFALARI BURADA DEĞİL"

Maçın ardından açıklama yapan Emery, "Mesut ve Kolasinac'ı oynatmadım çünkü kafaları yüzde 100 burada değil. Sakinleşmeleri ve biraz aileleriyle vakit geçirmeleri gerekiyor." dedi.

"DİNLENMELERİ GEREKİYOR"

İki oyuncuya izin verdiğini açıklayan Unai Emery, "Onlarla konuştum ve aileleriyle dinlenmeleri gerektiğine karar verdim. Birkaç gün sonra takımla çalışmalara başlayacaklar" ifadelerini kullandı.

Arsenal'in Türk asıllı Alman oyuncusu Mesut Özil ve takım arkadaşı Sead Kolasinac, Kuzey Londra'da bıçaklı saldırıya uğramıştı.

