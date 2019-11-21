Ünal Karaman, 26 oyuncuya şans verdi

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, bu sezon Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde 26 oyuncusuna şans verdi.

Bordo-mavililerde Nwakaeme ve Sörloth 19 maçta forma giyen isimler oldu.

Sezon başından beri yaşanan sakatlıklar nedeniyle zaman zaman kadro derinliğini kaybederek bazı mevkilerde büyük sıkıntılar yaşayan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, elindeki kadrodan en iyi verimi almaya çalıştı. Sıkıntılı süreçte genç oyuncularına şans vererek onları yakından görme fırsatı yakalayan deneyimli teknik adam Süper Lig'de yarışın içinde kalırken, UEFA Avrupa Ligi'ne ise erkenden veda etmek durumunda kaldı.

26 OYUNCU KULLANDI

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde bordo-mavililerin çıktığı 19 maçta 26 oyuncu kullandı. Bordo-mavililerde Nwakaeme ve Sörloth 19 maçta forma giyerek her maçta görev alan isimler oldu. Bu iki oyuncuyu 18 maçla Uğurcan Çakır ve Filip Novak takip etti. Bordo-mavililerde bu sezon Pereira ve Jose Sosa 17 maç, Hosseini 15 maç, Doğan Edoğan ve Abdulkadir Parmak 16 maç, Avdija ve Hüseyin Türkmen 13 maç, Yusuf Sarı 12 maç, Kamil Ahmet Çörekçi ve Campi 9 maç, Sturridge ve Ekuban 7 maç, Abdulkadir Ömüar, Fernandes ve Ahmet Canbaz 6 maç, Fıratcan Üzüm ve Koray Kılınç 3 maç, Serkan Asan 2 maç, Erce Kardeşler, Abdurrahim Dursun ve Muhammet Akpınar 1'er maç forma giyen isimler oldu.