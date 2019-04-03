SPOR

Ünal Karaman kariyerinin en iyi dönemini yaşıyor

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 03.04.2019 11:02 | Son Güncelleme

Ünal Karaman, Trabzonspor'un başında teknik direktörlük kariyerinin en iyi dönemini yaşıyor.

Ünal Karaman kariyerinin en iyi dönemini yaşıyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, bordo-mavili kulüpte futbolculuk döneminde olduğu gibi teknik direktörlük kariyerinde de en iyi dönemini geçiriyor. Süper Lig'de 26 haftayı 43 puan ile 4. sırada tamamlayan Trabzonspor, 3 sezonluk aranın ardından Avrupa kupalarına katılma hesapları yapıyor. Sportif ve mali açıdan sıkıntılı bir dönemde göreve gelen Karaman, teknik direktör olarak sırasıyla Konyaspor, MKE Ankaragücü , Konyaspor, Adana Demirspor, Şanlıurfaspor ve Karabükspor takımlarını çalıştırdı. Trabzonspor ile birlikte Süper Lig'de 4 takım çalıştıran, Spor Toto 1. Lig'de ise 2 takımın başında teknik adam olarak görev yapan Karaman, en iyi maç başına puanı ise bordo-mavili takımın başında elde etti.

TRABZONSPOR HER ZAMAN DÖNÜM NOKTASI OLDU

Futbolculuk kariyerinde Trabzonspor forması altında yıldızı parlayan Karaman, A Milli Takım'ın da önemli oyuncularından oldu. Bordo-mavililerde 6 sezon yardımcı antrenör, sportif direktör ve teknik direktör olarak görev alan Karaman'ın kariyerinde Trabzonspor her zaman dönüm noktası oldu.

Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası baz alınarak yapılan araştırmada Teknik Direktör Ünal Karaman, kariyerinin en iyi dönemini Trabzonspor'un başında yaşıyor. İlk Konyaspor deneyiminde maç başına 1.20 ve ikinci Konyaspor deneyiminde ise 1.50 puan ortalaması yakalayan Karaman, MKE Ankaragücü takımında ise 1.13, Adana Demirspor'da 1.64, Şanlıurfaspor'da 1.23, Karabükspor'da 0.0 ve Trabzonspor'da ise 1.69 maç başına puan ortalaması yakaladı. 52 yaşındaki çalıştırıcı bu istatistiklere göre bordo-mavili takımda teknik direktörlük kariyerinin en başarılı dönemini yaşıyor.

PARTNER4 bin 500 yıllık kapı açıldı! İşte ardından çıkanlar4 bin 500 yıllık kapı açıldı! İşte ardından çıkanlar
'Onurlu duruşu sırtlanan futbolcularımız var''Onurlu duruşu sırtlanan futbolcularımız var'
Sosa Abdülkadir'i Messi'ye benzettiSosa Abdülkadir'i Messi'ye benzetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ünal karaman Spor Toto Süper Lig Trabzonspor

En Çok Okunan Haberler

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

Bartın'da oylar yeniden sayıldı! İşte kazanan parti...

Bartın'da oylar yeniden sayıldı! İşte kazanan parti...

Küme düşen ikinci takım belli oldu

Küme düşen ikinci takım belli oldu

Aslan avantajı kaptırdı

Aslan avantajı kaptırdı

Barcelona'dan müthiş geri dönüş

Barcelona'dan müthiş geri dönüş

Süper Lig'in en değerli takımı belli oldu

Süper Lig'in en değerli takımı belli oldu

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Trabzonsporlu futbolcudan Burak Yılmaz sözleri

Trabzonsporlu futbolcudan Burak Yılmaz sözleri

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ünal Karaman'dan eleştirilere sert cevap

Ünal Karaman'dan eleştirilere sert cevap

Ağaoğlu'ndan Onur Kıvrak açıklaması!

Ağaoğlu'ndan Onur Kıvrak açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ünal Karaman kariyerinin en iyi dönemini yaşıyor

Kariyerinin en iyi dönemini yaşıyor

Ahmet Ağaoğlu: Kulübün onurlu duruşunu sırtlanan futbolcularımız var

'Onurlu duruşu sırtlanan futbolcularımız var'

Jose Sosa, Abdülkadir Ömür'ü Lionel Messi'ye benzetti

Sosa Abdülkadir'i Messi'ye benzetti

Hüseyin Türkmen: Dünyanın en iyi kulüplerinden birine transfer olmak istiyorum

Hüseyin Türkmen'in hedefi en iyiler

Süper Lig'in en iyi ikilisi Hugo Rodallega ve Anthony Nwakeme

En iyi ikili Rodallega ve Nwakeme

Uğurcan Çakır: Her zaman 1 numara olmak isterim

''Her zaman 1 numara olmak isterim''

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.