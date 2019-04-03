Ünal Karaman kariyerinin en iyi dönemini yaşıyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, bordo-mavili kulüpte futbolculuk döneminde olduğu gibi teknik direktörlük kariyerinde de en iyi dönemini geçiriyor. Süper Lig'de 26 haftayı 43 puan ile 4. sırada tamamlayan Trabzonspor, 3 sezonluk aranın ardından Avrupa kupalarına katılma hesapları yapıyor. Sportif ve mali açıdan sıkıntılı bir dönemde göreve gelen Karaman, teknik direktör olarak sırasıyla Konyaspor, MKE Ankaragücü , Konyaspor, Adana Demirspor, Şanlıurfaspor ve Karabükspor takımlarını çalıştırdı. Trabzonspor ile birlikte Süper Lig'de 4 takım çalıştıran, Spor Toto 1. Lig'de ise 2 takımın başında teknik adam olarak görev yapan Karaman, en iyi maç başına puanı ise bordo-mavili takımın başında elde etti.

TRABZONSPOR HER ZAMAN DÖNÜM NOKTASI OLDU

Futbolculuk kariyerinde Trabzonspor forması altında yıldızı parlayan Karaman, A Milli Takım'ın da önemli oyuncularından oldu. Bordo-mavililerde 6 sezon yardımcı antrenör, sportif direktör ve teknik direktör olarak görev alan Karaman'ın kariyerinde Trabzonspor her zaman dönüm noktası oldu.