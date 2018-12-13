SPOR

Ünal Karaman, Şenol Güneş'in izinde

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 13.12.2018 11:59 | Son Güncelleme

Trabzonspor, Beşiktaş'ı yenmesi durumunda Şenol Güneş'in görev yaptığı 2010-2011 sezonundan sonra 3 büyük rakibini aynı sezon içerisinde yenme başarısını Ünal Karaman ile göstermiş olacak.

Ünal Karaman, Şenol Güneş'in izinde

2010-2011 sezonunun ilk yarısında Trabzonspor, sahasında oynadığı karşılaşmalarda Fenerbahçe'yi 3-2, Beşiktaş'ı 1-0, Galatasaray'ı da 2-0 mağlup etme başarısı göstermişti. Trabzonspor, bu sezon ise sahasında yaptığı maçlarda ligin 4. haftasında Galatasaray'ı 4-0, ligin 13. haftasında da Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek, 8 sezon sonra ilki gerçekleştirme fırsatı elde etti.

Teknik direktör Ünal Karaman, Beşiktaş maçından galibiyetle ayrılması halinde Şenol Güneş'in ardından bordo-mavili takımda görev yapan 9 teknik adam içerisinde bu başarıyı gerçekleştiren tek isim olacak.

YAN YANADAN, KARŞI KARŞIYA
Trabzonspor'da 2010-2011 sezonunda teknik direktör olarak Şenol Güneş, yardımcısı olarak da Ünal Karaman görev yapmıştı. Hafta sonunda oynanacak karşılaşmada Şenol Güneş, Beşiktaş'ın başında sahaya çıkacak, Ünal Karaman ise Trabzonspor'un teknik adamı olarak görev yapacak.

9 TEKNİK ADAM
Trabzonspor'da 2010-2011 sezonunda takımı çalıştıran Şenol Güneş'in ardından 7'si yerli, 2'si yabancı olmak üzere 9 teknik adam görev yaptı. Karadeniz ekibinde, söz konusu dönemde Tolunay Kafkas, Mustafa Akçay, Hami Mandıralı, Vahid Halilhodzic, Ersun Yanal, Şota Arveladze, Sadi Tekelioğlu, Rıza Çalımbay ve Ünal Karaman, teknik direktörlük görevine getirildi.

PARTNERSosyal Medyanın Diğer Yüzü: Tanımadığı Birinin Fotoğraflarını İki Yıldır Birebir Taklit Eden KadınSosyal Medyanın Diğer Yüzü: Tanımadığı Birinin Fotoğraflarını İki Yıldır Birebir Taklit Eden Kadın
Süper Lig'in jokeri EkubanSüper Lig'in jokeri Ekuban
Burak Yılmaz'dan çıldırtan talep!Burak Yılmaz'dan çıldırtan talep!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ünal karaman şenol güneş Trabzonspor Beşiktaş

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Ankara’da Yüksek Hızlı Tren kazası

Son dakika: Ankara’da Yüksek Hızlı Tren kazası

CHP Ankara ve İstanbul kim olacak? Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu iddiası

CHP Ankara ve İstanbul kim olacak? Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu iddiası

Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz gece

Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz gece

Genç futbolcu hayatını kaybetti!

Genç futbolcu hayatını kaybetti!

Ozan Kabak için tarihe geçecek bonservis

Ozan Kabak için tarihe geçecek bonservis

Erwin Koeman'ın Spartak Trnava maçı öncesi basın toplantısı 3 dakika sürdü

Erwin Koeman'ın Spartak Trnava maçı öncesi basın toplantısı 3 dakika sürdü

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Bu kış izlemeniz gereken 5 efsane film

Bu kış izlemeniz gereken 5 efsane film

Burak Yılmaz gerçeği ortaya çıktı!

Burak Yılmaz gerçeği ortaya çıktı!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Fatih Terim Burak Yılmaz'ı Galatasaray'a gelmeye ikna etti iddiası

Fatih Terim Burak Yılmaz'ı Galatasaray'a gelmeye ikna etti iddiası

Burak Yılmaz'ın yeni takımını açıkladı!

Burak Yılmaz'ın yeni takımını açıkladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ünal Karaman, Şenol Güneş'in izinde

Ünal Karaman, Şenol Güneş'in izinde

Süper Lig'in jokeri Caleb Ekuban

Süper Lig'in jokeri Ekuban

Burak Yılmaz'ın menajerinin talepleri Trabzonspor'u çıldırttı

Burak Yılmaz'dan çıldırtan talep!

Ünal Karaman: Devre arasında ayrılık olabilir!

Trabzonspor'da ayrılık! Karaman açıkladı

Trabzonspor'un Fabri ile anlaştığı iddia edildi!

Eski Beşiktaşlı Trabzon'a gidiyor!

Burak ve Onur'dan Trabzon'a büyük şok!

Burak ve Onur'dan Trabzon'a büyük şok!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.