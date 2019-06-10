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Uncharted sonunda beyaz perdeye uyarlanıyor

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TEKNOLOJİ  | 10.06.2019 09:11 | Son Güncelleme

Artık oyun dünyasındaki kült yapımların beyaz perdede boy göstermesine alıştık diyebiliriz. Hatırlanacağı üzere son olarak Pokemon ilk live-action filmiyle sinema severlerin karşısına çıkmıştı.

Uncharted sonunda beyaz perdeye uyarlanıyor

Önümüzdeki günlerde Sega’nın ikonik oyun karakteri Sonic de beyaz perdede boy gösterecek. Oyun karakterlerini beyaz perdede görmekten hoşlananlar için iyi bir haberimiz daha var.
PlayStation 3 ve PlayStation 4’te fırtınalar estiren Uncharted oyunu da sinemaya uyarlanıyor. Oyun ve sinema dünyasını az çok yakından takip edenlerin de bildiği üzere Uncharted filmi bir süredir söylenti aşamasındaydı. Geçtiğimiz gün Hollywood Reporter tarafından yayınlanan habere göre, film söylenti aşamasını çoktan geçti.

Çünkü Sony Pictures, Uncharted filmini 18 Aralık 2020’de seyirciyle buluşturmayı planlıyor. Sızdırılan bilgilere göre film, Uncharted oyunlarının öncesinde yaşanan olaylara odaklanacak. Yani filmde Nathan Drake’ın ergenlik yıllarına, Victor Sullivan’ın ise orta yaşlara yeni adım attığı yıllara şahitlik edeceğiz.

Nathan Drake’in gençliğini Spider-Man tiplemesiyle şöhrete kavuşan Tom Holland’ın canlandıracağı söyleniyor. Victor Sullivan karakterterini ise kimin canlandıracağı henüz netleşmiş değil.
Bu arada filmin yönetmen koltuğunda Dan Trachtenberg’in oturacağı yönünde de kuvvetli söylentiler mevcut.

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Anahtar Kelimeler:
film

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