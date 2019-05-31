UNESCO Kültür Mirası Pamukkale’de yol krizi

Pamukkale’ye giden yolun 4 bin 600 metrekarelik bölümünün kendi özel mülkleri olduğunu ifade eden vatandaşlar travertenlere yaklaşık 1 kilometre kala yolu plastik kasa ve iple araç trafiğe kapattı.
"TAPULU ÖZEL MÜLKİYETTİR, GİRİLMEZ"
Yaklaşık 40 dakika yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatan vatandaşlar "Tapulu özel mülkiyettir, girilmez" yazısı asıp arkasında beklemeye başladılar.
Vatandaşlar eylemlerinin nedeninin ise istimlak yapıldığında kendilerine ödeme yapılmaması olduğunu belirttiler. Kapanan yoldaki trafik ise başka bir alternatif yoldan sağlanıyor.
Kaynak: İHA
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