Üniversite girişine gelen tilkiyi elleriyle besliyorlar

Çankırı'da şehrin dışında yer alan üniversitenin Uluyazı Kampüsü girişinde zaman zaman ortaya çıkan tilki, görenleri şaşırtıyor. Yakındaki ağaçlık bölgeden çıkan tilki, kampüs girişindeki kulübede görev yapan güvenlik görevlilerinin yanına kadar geliyor. Güvenlik görevlileri, kraker, çikolata, ekmek, yemek artığı gibi yiyeceklerle tilkiyi besliyor.

"ELLERİMİZLE BESLİYORUZ"

Güvenlik görevlilerinden Ahmet Yılmaz, tilkinin ara ara nöbet tuttukları kulübeye geldiğini, bazen kampüs içine de girdiğini söyledi. Yılmaz, "Yabani bir hayvan olmasına rağmen yanımıza kadar geliyor. Biz de ellerimizle besliyoruz. Kendisine gösterilen ilgiyi hissedip, bizlerden kaçmıyor" dedi. (İHA)



