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Üniversite girişine gelen tilkiyi elleriyle besliyorlar

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 09.07.2019 07:40 | Son Güncelleme

Çankırı Karatekin Üniversitesi girişinde görev yapan güvenlik görevlileri, zaman zaman yakındaki ağaçlık alandan yanlarına gelen tilkiyi besliyor. Görevlinin tilkiyi beslediği anlar kameraya kaydedildi.

Çankırı'da şehrin dışında yer alan üniversitenin Uluyazı Kampüsü girişinde zaman zaman ortaya çıkan tilki, görenleri şaşırtıyor. Yakındaki ağaçlık bölgeden çıkan tilki, kampüs girişindeki kulübede görev yapan güvenlik görevlilerinin yanına kadar geliyor. Güvenlik görevlileri, kraker, çikolata, ekmek, yemek artığı gibi yiyeceklerle tilkiyi besliyor.

"ELLERİMİZLE BESLİYORUZ"

Güvenlik görevlilerinden Ahmet Yılmaz, tilkinin ara ara nöbet tuttukları kulübeye geldiğini, bazen kampüs içine de girdiğini söyledi. Yılmaz, "Yabani bir hayvan olmasına rağmen yanımıza kadar geliyor. Biz de ellerimizle besliyoruz. Kendisine gösterilen ilgiyi hissedip, bizlerden kaçmıyor" dedi. (İHA)

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çankırı üniversite Tilki Karatekin Üniversitesi

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