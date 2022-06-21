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Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren sanığa verilen cezaya itiraz

21.06.2022 19:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren sanığa verilen cezaya itiraz

Muğla'da, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren sanığına verilen cezaya istinaf mahkemesi nezdinde itiraz edildi.

Epözdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pınar Gültekin ile ilgili hukuk garabeti mahiyetindeki bu karara bugün itibarıyla hem katılan vekili olarak, hem de esas hakkındaki mütalaasında tüm sanıkların cezalandırılmasını talep eden Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı istinaf mahkemesi nezdinde itiraz etti." ifadelerine yer verdi.

Yargılamanın safahatı sırasında reddi hakim talep ettiklerini hatırlatan Epözdemir, "Mahkemenin tarafsızlığına halel geldiğinden bahisle üç defa reddi hakim istedik, tamamı reddedildi, itiraz ettik, itirazlarımız reddedildi." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyetini HSK'ye şikayet ettiklerini de bildiren Epözdemir, şunları kaydetti:

"Mahkeme heyeti hakkında HSK'ye şikayet dilekçesi verdik, hiçbir tasarrufta bulunulmadı. Birçok duruşmada ve nihai olarak da dünkü duruşmada, müvekkiller ve biz mahkemenin adalet dağıtmaktan uzak olduğu, hakkaniyeti tesis edemeyeceği ve tarafsız olmadığını vurguladık ve duruşma tutanaklarına geçirdik. Hukuk devletinin gereği olarak hak arama özgürlüğümüzü sonuna kadar kullanacağız. Hukuki dayanaktan yoksun ve mesnetsiz olan bu kararın kanun yolu aşamalarında düzeleceği ve adaletin tecelli edeceğini umut ediyoruz."

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili davada dün, sanık Cemal Metin Avcı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış, sanığın cezası uygulanan haksız tahrik indirimiyle 23 yıla düşürülmüştü. Mahkeme, davada yargılanan Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı ve diğer sanıkların beraatine hükmetmişti.

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cinayet Pınar Gültekin Muğla

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