Üniversite taban puanları açıklandı mı sorusunun yanıtı, 2022 YKS sınavı sonrasında binlerce öğrencinin araştırdığı konular arasında yer almaya başladı. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından yayımlanması beklenen üniversite taban puanları, YKS tercih işlemlerinde büyük rol oynayacak. Peki, üniversite taban puanları 2022 açıklandı mı? Üniversite taban puanları ne zaman açıklanacak? İşte YKS üniversite taban puanı ve kontenjan bilgisi.

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

Üniversite taban puanları ve kontenjanlarının açıklanıp açıklanmadığıyla ilgili bilgiler sorgulanmaya devam ediyor. 2022 yılının üniversite taban puanları henüz açıklanmadı. Taban puanı ve kontenjan bilgilerinin, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından yayımlanması bekleniyor.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav sonuç takvimi sonrasında belli oldu. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre YKS sınavına giren adayların TYT, AYT ve YDT sınav sonuçları 20 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS tercih sonuçları için tarih araştırmaları internet üzerinden yapılmaya devam ediyor. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar, ÖSYM'nin resmi sayfası "https://ais.osym.gov.tr" üzerinden YKS tercihlerini yapabilecek. YKS tercihlerinin yapılacağı tarihle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı fakat, YKS tercihlerinin, sonuçların 20 Temmuz'da açıklanmasının ardından başlayacağı tahmin ediliyor.

