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Üniversite tartışması büyüyor! Karamollaoğlu'na bir tepki daha

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
POLİTİKA  | 26.04.2019 09:45 | Son Güncelleme

Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na tepki göstererek, "Ardahan’da üniversiteye ne gerek var, zaten öğrenci yok, hoca yok" gibi açıklamalarının çok talihsiz ve gereksiz bir açıklama olduğunu söyledi. Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan da Karamollaoğlu'nun sözlerine tepki göstermişti.

Üniversite tartışması büyüyor! Karamollaoğlu'na bir tepki daha

Rektör Biber, "Temel Karamollaoğlu’nun bir mabedimizi kastederek ne gerek vardı demesi, bir eğitim kurumunu kastederek, ‘ki Ardahan Üniversitesi de burada kastedilmiştir’ ne gerek var denilmesi hakikaten anlaşılacak bir konu değildir. Bir eğitimci olarak böyle bir yaklaşımı kabul etmiyoruz" dedi.

Rektör Biber, "Ardahan Üniversitesi Türkiye’de bugün devlet üniversiteleri arasındaki müstesna yerini almış, on yaşını tamamlamış, çok sayıda yurt içi ve yurt dışından öğrencisi olan uluslararası hüviyetini hızla kazanmaya çalışan bir üniversite konumundadır. Halihazırda yabancı öğrenci sayısı itibari ile Türkiye’deki ilk 5 üniversite içerisinde yer alıyor. Öğretim üyesi sayısı bakımından 320’nin üzerinde toplam öğretim elemanımız ve yine 300’e yakın idari personelimiz ile devasa bir aileyiz" ifadelerini kaydetti.

"Ardahan’da neden bir üniversiteye gerek var sorusuna da verilmesi gereken bir cevabımız var" diyen Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, "Ardahan Üniversitesinde öğrenci yok, hoca yok, gelen yok, giden yok gibi kavramlar doğru kavramlar değil ve Ardahan Üniversitesini hakikaten ifade etmemektedir. Ardahan’da neden bir üniversiteye gerek var sorusuna da verilmesi gereken bir cevabımız var? Çünkü Ardahan şehir olarak Türkiye’nin kuzeydoğusunda çok stratejik ve bir o kadar tarihi doğal yönleriyle çok zengin bir şehrimiz. Enerji hatlarının Türkiye’ye giriş noktası, Türkiye-Gürcistan sınırında yer alan Ardahan’dan başlamaktadır. Ardahan Aktaş ve Türkgözü olmak üzere iki kara sınır kapısına ve ipek demiryolu sınır kapısına sahip çok önemli ve stratejik bir şehirdir. Sarıçam ormanlarına sahip olan Ardahan, mera kalitesi açısından da Türkiye’de eşsiz bir coğrafyaya sahiptir. Hayvancılıkta ve arıcılıkta sahip olduğu potansiyel dikkate alınacak türdendir. Aşıklar diyarı Ardahan, Milli Mücadele’nin ilk olarak Ardahan’da toplanan kongrelerle başladığı bir yerdir. Milli Mücadelenin meşalesi Erzurum’dan, Sivas’tan önce Ardahan kongrelerinde yakılmıştır. Bütün tarihi geçmişine ve doğal zenginliklerine bakarak diyebiliriz ki Ardahan’da kurulan üniversite aslında çok daha önce kurulması gereken ve üniversite olmayı hak eden bir konuma sahip. Tabi bu yönüyle bakıldığında Ardahan’da bir üniversitenin olup olmamasını sorgulamak maalesef doğru olmamıştır ve bunu kabul etmiyoruz.
Ardahan Üniversitesi büyüyerek, uluslararası ilişkilerini geliştirerek yoluna hızla devam etmektedir" şeklinde konuştu.

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ DE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun "Ardahan’da Şırnak’ta üniversite kurmanın hangi mantığı var?" açıklamasına yanıt vermişti. Prof. Dr. Erkan, "Bir üniversitenin bir şehre neler yapabileceğini nasıl etki edebileceğini görmek isteyen varsa? Şırnak Üniversitesine ve Şırnak’a davet ediyorum“ demişti.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
temel karamollaoğlu Ardahan saadet partisi
 

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