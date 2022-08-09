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Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? Üniversite tercih sonuçları tarihi nedir? ÖSYM kayıt tarihlerini duyurdu!

09.08.2022 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversite tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile kayıt sürecinin başlayacağı tarih vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. ÖSYM tarafından yayımlanan takvim ile üniversite kayıt tarihleri de belli oldu. Hayalini kurduğu üniversitede eğitim görmek isteyen kişiler arama motorlarında "Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?", "Üniversite tercih sonuçları tarihi nedir?" soru ve konu başlıklarını sorguluyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamanın detayları haberimizde...

Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? Üniversite tercih sonuçları tarihi nedir? ÖSYM kayıt tarihlerini duyurdu!

Üniversite tercih sonuçları için geri sayım devam ediyor. Üniversite kayıtları YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak. Peki Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercih sonuçları tarihi nedir? ÖSYM kayıt tarihlerini duyurdu. Merak edilen soruların yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

ÜNİVERSİTE TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversite tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden henüz açıklamada bulunulmadı. Bilindiği üzere 2021'de YKS yerleştirmeleri 19 Ağustos'ta açıklanmıştı. Bu tarşh göz önünde bulundurulduğu üniversite tercih sonuçlarının ileriki günlerde açıklanması bekleniyor.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üniversite kayıtları YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak. ektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK 2022-2023?

Üniversitelerin ne zaman açılacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Bilindiği üzere 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Eylül itibarıyla üniversitelerin açılacağını duyurmuştu. Alınan karara göre yeni akademik takvim bu tarihte başlamıştı.

Yeni eğitim öğretim yılı için ise henüz açıklamada bulunulmadı 2022-2023 eğitim yılı başlangıç tarihi akademik takvimlere göre değişiklik gösterebilmektedir.

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