Üniversite tercihi yaparken nelere dikkat edilmeli? Üniversite tercihi yapılırken dikkat edilmesi gerekenler

İnsanların hayat boyu yaşadıkları çeşitli dönemlerde bazı kilometre taşları vardır. Okul hayatı, iş hayatı aile hayatı gibi farklı alanlarda yaşanan gelişmeler kişinin de gelişimini etkiler ve geleceği üzerinde büyük oranda etkili olur. Okul hayatında lise ve üniversite giriş sınavları da bu etkili dönüm noktaları arasında yer almaktadır.

Ferhan Petek

Liseyi bitiren öğrencilerin üniversite giriş heyecanı çoğu zaman sınav stresi ve gelecek kaygısı ile birlikte yaşadıkları bir durumdur. Kişilerin eğitim hayatında önemli bir yeri olan ve dönüm noktası kabul edilen üniversite giriş sınavlarının ardından gelen süreçte doğru okulun ve doğru bölümün seçilmesi de son derece önemlidir. Hatta seçilecek olan bölümün ya da okulun önceden düşünülmesi ve belirlenmesi sınav sürecini de etkileyebilmektedir.

Üniversite tercihleri, akademik ilerleme, seçilen alanda elde edilecek başarılar, mesleki gelişimler için son derece önemli kabul edilmektedir. Gelecek adına önemli bir karar süreci olduğu için ve alınan puanlar büyük oranda yapılacak tercihler üzerinde etkili olduğu için üniversite tercihi yapmadan önce dikkat edilmesi gereken bazı noktaların bilinmesi gerekir.

Üniversite tercihi yaparken nelere dikkat edilmelidir?

Gelecek adına çok önemli bir süreç olduğu için üniversite giriş sınavları kişilerde çeşitli kaygı ve endişeler oluşmasına, stresli bir dönem yaşanmasına neden olabilmektedir. Bu süreçte yaşanacak olan stres bazı kişilerde çok fazla olurken bazı kişilerde daha az oranlarda yaşanabilmektedir. Önemli olan bu süreci doğru yönetmek ve stresi kontrol altına alabilmektir. Üniversite tercihleri yaparken bu stresi yönetmiş ve aşmış olmak doğru ve kesin kararlar alabilmek adına da çok önemli kabul edilmektedir.

Stresi yönetmek dışında üniversite tercihleri yapılırken dikkat edilmesi önerilen bazı noktalar şunlardır:

Tercih aralığı önemlidir. ÖSYM tarafından her yıl belirlenip açıklanan tarih aralıklarında tercih yapılmalıdır.
Sınav sonucu alınan puan aralığına uygun olan üniversiteler ve bölümleri tercihlere yazılmalıdır.
Tercih yaparken ve tercih listesi belirlerken önceden belirlenmiş olan hedefler, gelecek planları, ilgiler, yetenekler göz ardı edilmemelidir.
Okumak istenen bölümün ve okulun iyi araştırılması önemlidir.
Seçilecek olan ya da hedeflenen bölümün iş olanakları, maaş aralıkları ve gelecek vaat edip etmediği öğrenilmelidir.
Okunması planlanan ve tercih listesine eklenmiş olan okulun akademisyenleri ve çeşitli imkanları öğrenilmelidir.
Tercih listesi yaparken yapılan sıralamanın önemli olduğu unutulmamalı ve en çok istenenden başlanarak tercih listesi hazırlanmalıdır.

Üniversite tercihi yapılırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

ÖSYM tarafından düzenlenen TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testli) sınavlarına girdikten sonra alınan puanlara göre tercihler yapılır. Tercihler yapılırken hazırlanan tercih listesi belli noktalara dikkat edilerek hazırlanmalıdır. Örnek olarak mutlaka gerçekten istenen bir bölüm ve okul yazılmalıdır. Kişilerin geleceklerini, kariyerlerini ve akademik ilerlemelerini etkileyecek olan üniversite ya da bölüm tercihleri yapılırken şu noktalar gözden kaçırılmamalıdır:

  • Seçilecek olan bölümün ve okulun staj olanakları
  • Üniversitenin saygınlığı ve eğitim kadrosu
  • Erasmus olanakları
  • O üniversiteden mezun olmuş olanların iş bulma oranları
  • Seçilen üniversite ile ilgili sektörlerin bağlantıları ve iş birlikleri
  • Tercih edilecek üniversitenin nerede olduğu ve ulaşım olanakları
  • Farklı bir şehir düşünülüyorsa okulun konaklama imkanları, yurt ya da ev bulma seçenekleri
  • Okulun sosyal imkanları
  • Okulun sağladığı mesleki gelişim olanakları
  • Okulun yurt dışı bağlantıları ve sunduğu yurt dışı imkanları
  • Okuldaki çift ana dal ve yan dal olanakları
  • Okulun sağladığı burs olanakları
  • Okuldaki kütüphane olanakları ve içerikleri
  • Okuldan mezun olunduğu zaman alınacak olan unvanların neler olduğu (Lisans ve ön lisans gibi)
  • Seçilecek olan bölüm bitirildiği zaman edinilebilecek olan mesleki imkanlar
