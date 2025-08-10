Üniversite tercihi yaparken nelere dikkat edilmeli? Üniversite tercihi yapılırken dikkat edilmesi gerekenler

Liseyi bitiren öğrencilerin üniversite giriş heyecanı çoğu zaman sınav stresi ve gelecek kaygısı ile birlikte yaşadıkları bir durumdur. Kişilerin eğitim hayatında önemli bir yeri olan ve dönüm noktası kabul edilen üniversite giriş sınavlarının ardından gelen süreçte doğru okulun ve doğru bölümün seçilmesi de son derece önemlidir. Hatta seçilecek olan bölümün ya da okulun önceden düşünülmesi ve belirlenmesi sınav sürecini de etkileyebilmektedir.

Üniversite tercihleri, akademik ilerleme, seçilen alanda elde edilecek başarılar, mesleki gelişimler için son derece önemli kabul edilmektedir. Gelecek adına önemli bir karar süreci olduğu için ve alınan puanlar büyük oranda yapılacak tercihler üzerinde etkili olduğu için üniversite tercihi yapmadan önce dikkat edilmesi gereken bazı noktaların bilinmesi gerekir.

Üniversite tercihi yaparken nelere dikkat edilmelidir?

Gelecek adına çok önemli bir süreç olduğu için üniversite giriş sınavları kişilerde çeşitli kaygı ve endişeler oluşmasına, stresli bir dönem yaşanmasına neden olabilmektedir. Bu süreçte yaşanacak olan stres bazı kişilerde çok fazla olurken bazı kişilerde daha az oranlarda yaşanabilmektedir. Önemli olan bu süreci doğru yönetmek ve stresi kontrol altına alabilmektir. Üniversite tercihleri yaparken bu stresi yönetmiş ve aşmış olmak doğru ve kesin kararlar alabilmek adına da çok önemli kabul edilmektedir.

Stresi yönetmek dışında üniversite tercihleri yapılırken dikkat edilmesi önerilen bazı noktalar şunlardır:

Tercih aralığı önemlidir. ÖSYM tarafından her yıl belirlenip açıklanan tarih aralıklarında tercih yapılmalıdır.

Sınav sonucu alınan puan aralığına uygun olan üniversiteler ve bölümleri tercihlere yazılmalıdır.

Tercih yaparken ve tercih listesi belirlerken önceden belirlenmiş olan hedefler, gelecek planları, ilgiler, yetenekler göz ardı edilmemelidir.

Okumak istenen bölümün ve okulun iyi araştırılması önemlidir.

Seçilecek olan ya da hedeflenen bölümün iş olanakları, maaş aralıkları ve gelecek vaat edip etmediği öğrenilmelidir.

Okunması planlanan ve tercih listesine eklenmiş olan okulun akademisyenleri ve çeşitli imkanları öğrenilmelidir.

Tercih listesi yaparken yapılan sıralamanın önemli olduğu unutulmamalı ve en çok istenenden başlanarak tercih listesi hazırlanmalıdır.

Üniversite tercihi yapılırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

ÖSYM tarafından düzenlenen TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testli) sınavlarına girdikten sonra alınan puanlara göre tercihler yapılır. Tercihler yapılırken hazırlanan tercih listesi belli noktalara dikkat edilerek hazırlanmalıdır. Örnek olarak mutlaka gerçekten istenen bir bölüm ve okul yazılmalıdır. Kişilerin geleceklerini, kariyerlerini ve akademik ilerlemelerini etkileyecek olan üniversite ya da bölüm tercihleri yapılırken şu noktalar gözden kaçırılmamalıdır: