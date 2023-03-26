EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılır? 2023 Nisan ayında üniversiteler yüz yüze mi, online mı olacak? İşte YÖK takvimi!

Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılır? 2023 Nisan ayında üniversiteler yüz yüze mi, online mı olacak? İşte YÖK takvimi!

26.03.2023 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversitelerin ne zaman açılacağı merak ediliyor. Bilindiği üzere Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremler sonrası üniversite yurtlarının depremzedelere açılacağı gerekçesiyle ikinci dönem eğitim online (çevrimiçi) olarak başlamıştı. Üniversitelerin nisan ayında yüz yüze veya hibrit bir şekilde eğitime devam edebileceği söylenmişti. Peki, Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılır? 2023 Nisan ayında üniversiteler yüz yüze mi, online mı olacak?

Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılır? 2023 Nisan ayında üniversiteler yüz yüze mi, online mı olacak? İşte YÖK takvimi!

Üniversitelerde eğitim, ikinci dönem çevrimiçi olarak başladı. YÖK'ün açıklamasına göre yalnızca uygulamalı dersler yüz yüze olarak işleniyor. Üniversite yurtlarında depremzedelerin konaklaması nedeniyle üniversitelerde geçilen online eğitimin nisan ayında yüz yüze olması bekleniyor. Konuya işkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, 2022-2023 akademik yılı bahar dönemine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

YÖK Başkanı Özvar bahar döneminin 20 Şubat'ta uzaktan eğitimle başlayacağını ve nisan başı itibarıyla yüz yüze eğitimin de olduğu hibrit seçeneğin değerlendirileceğini dile getirmişti.

üniversite sınıf amfi

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversitelerin durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan,

''Şartlar elverişli olursa uzaktan eğitim ile yüz yüze eğitimin harmanlandığı hibrit öğretim seçeneği tabii ki değerlendirilecektir.

Uzun bir süre olmayacak ama online sistemle biraz devam edelim. Çünkü yurtlarımız çok işimizi görüyor." sözlerine yer verdi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Herkes merak ediyordu: Bakan Özer'den ara tatil açıklaması!Herkes merak ediyordu: Bakan Özer'den ara tatil açıklaması!
Marifetnâme'den seğirmeler ve anlamlarıMarifetnâme'den seğirmeler ve anlamları
Atama takvimi ve kontenjan dağılımı belli oldu!Atama takvimi ve kontenjan dağılımı belli oldu!
Anahtar Kelimeler:
yüz yüze eğitim üniversite hibrit online eğitim

En Çok Okunan Eğitim Haberler

ATA AÖF bütünleme sınavı 2023 ne zaman, hangi tarihte?

ATA AÖF bütünleme sınavı 2023 ne zaman, hangi tarihte?

Herkes merak ediyordu: Bakan Özer'den ara tatil açıklaması!

Herkes merak ediyordu: Bakan Özer'den ara tatil açıklaması!

Atama takvimi ve kontenjan dağılımı belli oldu!

Atama takvimi ve kontenjan dağılımı belli oldu!

ATA AÖF sınavları online mı yüz yüze mi? ATA AÖF sınavları ne zaman? 2022 - 2023 Atatürk Üniversitesi sınav takvimi

ATA AÖF sınavları online mı yüz yüze mi? ATA AÖF sınavları ne zaman? 2022 - 2023 Atatürk Üniversitesi sınav takvimi

İlginizi Çekebilir

Tutuklanacağını söylemişti! Fotoğraflar ABD’yi karıştırdı

Tutuklanacağını söylemişti! Fotoğraflar ABD’yi karıştırdı

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Camper deri ayakkabıda kısa süreliğine 1500 TL'nin üzerinde indirim!

Camper deri ayakkabıda kısa süreliğine 1500 TL'nin üzerinde indirim!

Ana sınıfının tuvaletinde boğuldu! Kanalizasyonda cesedi bulundu

Ana sınıfının tuvaletinde boğuldu! Kanalizasyonda cesedi bulundu

Görevlinin üzerine derin dondurucu düştü!

Görevlinin üzerine derin dondurucu düştü!

Bütçenizi zorlamadan kendinizi şımartın! Crocs terlik ve Levi's hoodiede %45'e varan indirim

Bütçenizi zorlamadan kendinizi şımartın! Crocs terlik ve Levi's hoodiede %45'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.