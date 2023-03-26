Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılır? 2023 Nisan ayında üniversiteler yüz yüze mi, online mı olacak? İşte YÖK takvimi!

Üniversitelerde eğitim, ikinci dönem çevrimiçi olarak başladı. YÖK'ün açıklamasına göre yalnızca uygulamalı dersler yüz yüze olarak işleniyor. Üniversite yurtlarında depremzedelerin konaklaması nedeniyle üniversitelerde geçilen online eğitimin nisan ayında yüz yüze olması bekleniyor. Konuya işkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, 2022-2023 akademik yılı bahar dönemine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

YÖK Başkanı Özvar bahar döneminin 20 Şubat'ta uzaktan eğitimle başlayacağını ve nisan başı itibarıyla yüz yüze eğitimin de olduğu hibrit seçeneğin değerlendirileceğini dile getirmişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversitelerin durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan,

''Şartlar elverişli olursa uzaktan eğitim ile yüz yüze eğitimin harmanlandığı hibrit öğretim seçeneği tabii ki değerlendirilecektir.

Uzun bir süre olmayacak ama online sistemle biraz devam edelim. Çünkü yurtlarımız çok işimizi görüyor." sözlerine yer verdi.



