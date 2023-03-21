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Üniversiteler açılıyor mu, yüz yüze eğitim olacak mı? Nisan'da üniversiteler açılacak mı? YÖK'ten açıklama geldi

21.03.2023 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası birçok üniversite uzaktan eğitime geçmişti. Üniversitelerin ne zaman açılacağını merak eden öğrenciler konu ile ilgili araştırmalarını sıklaştırdılar. Uygulamalı eğitim gören bölümler sadece uygulama derslerinde okula gidiyordu. Peki Üniversiteler açılıyor mu, yüz yüze eğitim olacak mı? Nisan'da üniversiteler açılacak mı? İşte detaylar...

Üniversiteler açılıyor mu, yüz yüze eğitim olacak mı? Nisan'da üniversiteler açılacak mı? YÖK'ten açıklama geldi

Türkiye'de meydana gelen depremlerin ardından üniversitelerde uzaktan eğitim kararı alınmasıyla birlikte, binlerce öğrenci üniversitelerin ne zaman açılacağını sorgulamaya başladı. YÖK tarafından yapılan açıklama sonrasında, üniversitelerde verilecek eğitimle ilgili ayrıntılar netleşti. Peki, üniversiteler açılıyor mu, yüz yüze eğitim olacak mı? Nisan'da üniversiteler açılacak mı? Ayrıntılar haberimizde...

ÜNİVERSİTELER AÇILIYOR MU?

Üniversitelerin ne zaman açılacağına ilişkin merakları gidermek amacıyla açıklamada bulunan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, uzaktan eğitim şeklinde devam eden üniversiteler için Nisan ayının başında yeni bir değerlendirilme yapılacağını söyledi.

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Henüz net bir tarih verilmedi. Yüz yüze eğitime geçmek isteyen milyonlarca öğrencinin gözü gelecek açıklamalara çevrildi.

YÖK'TEN AÇIKLAMA GELDİ

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar tarafından konuya dair açıklamada bulunuldu. Özvar açıklamasında:

"Depremden etkilenen illerdeki üniversitelerde veya birinci derece yakınları bu illerde ikamet eden ve diğer illerde eğitim gören öğrencilerden uygulamalı eğitime devam edecek olanlar, talebi halinde birinci derece yakınlarında ikametgahı ya da geçici ikametgahının bulunduğu illerdeki üniversitenin eşdeğer diploma programlarında özel öğrenci olarak bu eğitimi alabilecekler." ifadelerini kullandı.

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ÜNİVERSİTE KAYIT DONDURMA YAPILABİLİR

YÖK Başkanı Özvar yaptığı açıklamada ayrıca talep eden öğrencilerin bahar döneminde kayıtlarının dondurulacağını ve bu sürenin azami öğrenim süresinden düşülmeyeceğini de belirtti.

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