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Üniversitelerle ilgili yüz yüze eğitim açıklaması! YÖK Başkanı tarih vererek duyurdu: Hazırlıklar tamamlandı

13.03.2023 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası uzaktan eğitim kararı alınan üniversitelerle ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, yüz yüze eğitime geçmek için hazırlıkların tamamlandığını belirtirken "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimat vermesi halinde önümüzdeki ay üniversitelerde yüz yüze ve hibrit eğitime geçilebilir" diye konuştu.

Üniversitelerle ilgili yüz yüze eğitim açıklaması! YÖK Başkanı tarih vererek duyurdu: Hazırlıklar tamamlandı

Üniversitelerde yüz yüze eğitime geçilmesiyle ilgili Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar'dan açıklama geldi. Yaklaşık 50 bin kişinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından üniversitelerde bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla yürütülmesi kararlaştırılmıştı. Alınan karar muhalefet tarafından eleştirilere neden olurken, Nisan başında durumun yeniden değerlendirileceği duyurulmuştu.

YÖK'TEN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Sabah'ta yer alan habere göre; Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar'dan yüz yüze eğitim açıklaması geldi.

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"CUMHUBAŞKANI ERDOĞAN'IN TALİMAT VERMESİ HALİNDE..."

YÖK Başkanı Erol Özvar, "Nisan ayında yüz yüze eğitime geçilecek şekilde çalışmalarımızı tamamladık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimat vermesi halinde önümüzdeki ay üniversitelerde yüz yüze ve hibrit eğitime geçilebilir" dedi.

YÖK'ün uzaktan eğitim sürecinde hayata geçirdiği uygulamalar şöyle:

ÜNİVERSİTELER EŞLEŞTİRİLDİ

Asrın felaketi sonrası ilan edilen bölgesel Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamındaki illerde bulunan üniversitelere, deprem dolayısıyla karşı karşıya kaldıkları sorunların çözümünde akademik ve idari görevlendirme yapılması, bilişim desteği sağlanması için belirlenen üniversiteler ile eşleştirildi.

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KAYIT DONDURMA HAKKI

Yükseköğretim programlarında kayıtlı olan tüm öğrencilere diledikleri takdirde bahar döneminde kayıt dondurma hakkı azami süreden sayılmamak üzere verildi.

ÖZEL ÖĞRENCİLİK TANINDI

Depremden etkilenen illerdeki üniversitelerde veya birinci derece yakınları bu illerde ikamet edip diğer illerdeki üniversitelerde kayıtlı olan öğrencilerden uygulamalı eğitime devam edecek olanların talep etmeleri halinde diğer üniversitelerde özel öğrenci olarak eğitim alabilmesi mümkün kılındı.

ÜCRETLERDEN MUAFİYET

Ailesi veya kendisi OHAL ilan edilen illerde ikamet eden ve bir devlet yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenciler ile OHAL ilan edilen illerdeki devlet yükseköğretim kurumlarında eğitimine devam eden öğrenciler katkı payı ve öğrenim ücreti ödemesinden muaf tutuldu.

SINAVA GİREBİLECEKLER

6 Şubat ve sonrasında 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı güz dönemine ait final, bütünleme, mazeret, tek ders gibi sınavları ile lisansüstü programlarda yeterlik veya tez sınavı olup katılamayanlar için söz konusu sınavlar ilgili yükseköğretim kurumu tarafından belirlenecek ileri bir tarihte yapılacak.

ÖDEME KOLAYLIĞI

Vakıf yükseköğretim kurumları OHAL kapsamındaki illerde birinci derece yakını vefat eden veya birinci derece yakınlarının ikamet ettikleri konutları yıkılan ya da hasar gören öğrencilerin, ödenmemiş bahar dönemi taksit ödemelerini güz dönemine kadar ertelemeleri ve eğitim-öğretim ücretleri, burs ve barınma ihtiyaçları konularında ayrıca kolaylık sağladı.

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