Mynet Trend

Üniversiteli kızlara sokak ortasında taciz!

deniz.yilmaz deniz.yilmaz
TÜRKİYE GÜNCEL  | 20.06.2019 12:56 | Son Güncelleme

Konya'da yevmiyeyle gündelik işlerde çalışan Nuri D. (26), takip ettiği iki üniversite öğrencisine cinsel organını gösterdiği iddiasıyla gözaltına alındı. İfadesinde 'Şeytana uydum' diyen Nuri D., ''Bir anda aklıma geldi. Neden yaptığımı bilmiyorum. Ailevi sorumlarım var. Eşim gidince boşluğa düştüm" diye konuştu.

Üniversiteli kızlara sokak ortasında taciz!

Olay, 14 Haziran Cuma günü saat 17.00 sıralarında Meram ilçesi Melikşah Mahallesi'nde meydana geldi. Üniversite öğrencileri E.A. (20) ve Z.E.(20) birlikte yürürken peşlerine kimliği belirsiz bir kişi takıldı. Kısa süreli 2 arkadaşı takip eden şüpheli, daha sonra pantolonunun fermuarını açıp cinsel organını gösterdi. 2 üniversiteli de polis merkezine giderek, şikayetçi oldu. İki arkadaş polise verdikleri ifadelerinde, "Olay öncesi şüphelinin yanından geçtik. Bir süre yürüdükten sonra şahsın bizi takip ettiğini fark ettik. Şahıs bizi geçerek, karşı kaldırıma çıktı. Trafo gibi bir yerin arkasından önümüze çıkarak, bize cinsel organını gösterdi. Biz yardım için bağırınca, o kaçtı" dediler.

Şikayet üzerine araştırma başlatan polis, bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

Yapılan incelemede şüphelinin daha önceden hakkında 'cinsel taciz' suçlaması ile 'uyuşturucu kullanmak' suçundan kaydı bulunan Nuri D. olduğu belirlendi. Güvenlik kamera görüntülerinden Nuri D.'nin cinsel organını gösterdiği anlar da tespit edildi.

Polis. Nuri D.'yi dün Eski Garaj bölgesindeki bir çay ocağında, olay günü giydiği kıyafetler ile yakaladı. Gözaltına alınan Nuri D., 2 genç kız tarafından teşhis edildi.

'ŞEYTANA UYDUM'

Polisteki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul eden Nuri D., "Olmaması gereken bir şeydi. Şeytana uydum. Yapmamam gereken bir hareketti. Yaptığım hareketi doğru bulmuyorum. Bir anda aklıma geldi. Neden yaptığımı bilmiyorum. Ailevi sorumlarım var. Eşim gidince boşluğa düştüm. Yaptığım hareketi kabul etmiyorum "dedi. Nuri D. polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

(DHA)


PARTNERYatak pozu olay yarattı! Yeni sevgilisiyle...Yatak pozu olay yarattı! Yeni sevgilisiyle...
İstanbul'daki fuhuş baskınında şok görüntü!İstanbul'daki fuhuş baskınında şok görüntü!
Şok suçlama: Taksiyi takip etti, zorla cipine bindirdi, dövdüŞok suçlama: Taksiyi takip etti, zorla cipine bindirdi, dövdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
konya taciz

En Çok Okunan Trend Haberler

'Mesleğim bu ne yapayım, aylık 5 bin lira bana yetmez'

'Mesleğim bu ne yapayım, aylık 5 bin lira bana yetmez'

Akılalmaz görüntü! Alkollü grup tank ile sokaklarda tur attı

Akılalmaz görüntü! Alkollü grup tank ile sokaklarda tur attı

Kritik uyarı geldi! Türkiye'yi etkisi altına alacak

Kritik uyarı geldi! Türkiye'yi etkisi altına alacak

25 yıldır böylesi görülmemişti! 'En kralını bulduk'

25 yıldır böylesi görülmemişti! 'En kralını bulduk'

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Karar sonrası İBB önünde coşkulu kutlama!

Karar sonrası İBB önünde coşkulu kutlama!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Fotoğraf çekmeden geçmiyorlar! İş yerinin dışını böyle kapladı

Fotoğraf çekmeden geçmiyorlar! İş yerinin dışını böyle kapladı

Aydın'daki Atatürk büstünün hali tepki çekti!

Aydın'daki Atatürk büstünün hali tepki çekti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'daki fuhuş baskınında şok görüntü!

İstanbul'daki fuhuş baskınında şok görüntü!

Şok suçlama: Taksiyi takip etti, zorla cipine bindirdi, dövdü

Şok suçlama: Taksiyi takip etti, zorla cipine bindirdi, dövdü

Aşiret düğününde geline bir kilo altın, damada ise 100 bin lira takıldı

Aşiret düğününde takı takma yarışına girdiler

Hasan Kaçan'dan Ekrem İmamoğlu yorumu!

Ünlü oyuncudan İmamoğlu yorumu: Battı!

Ankara'da koku isyanı: Evlerde duramıyoruz!

Ankara'da koku isyanı: Evlerde duramıyoruz!

Yankesicinin ifadesi şaşırttı: Mesleğim bu ne yapayım, aylık 5 bin lira bana yetmez

'Mesleğim bu ne yapayım, aylık 5 bin lira bana yetmez'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.