MAGAZİN
  4. Üniversiteli meddah "Osman Aga" sahnelerde

Üniversiteli meddah "Osman Aga" sahnelerde

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 30.12.2019 11:11 | Son Güncelleme

Necmettin Erbakan Üniversitesinde öğretim görevlisi Osman Bozdemir, geçmişi asırlar öncesine dayanan "meddahlık" sanatını, modern dramayla harmanlayarak sahnelediği oyunlarla yaşatmaya çalışıyor - Bozdemir: "Meddahlık yaparken aynı zamanda geleneksel oyunlarımızı çocuklarımızla oynayarak bir geleneği sürdürüyorum. Büyük küçük her yaştan, herkesin önüne çıkarken modern drama, meddahlık ve geleneksel Türk oyunlarımızı harmanlayarak sergiliyorum"

ABDULLAH COŞKUN - Konya’da yaşayan Osman Bozdemir, geçmişi çok eski yıllara dayanan "meddahlık" sanatını, modern dramayla harmanlayarak yaptığı gösterilerle yaşatmaya çalışıyor.

"Meddah Osman Aga" adıyla da anılan, Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim görevlisi Bozdemir, bir taraftan üniversitede görev yaparken diğer yandan Anadolu'dan hikayeler toplayarak 16 yıldır meddahlık sanatını icra ediyor.

Meddahlık ile geleneksel çocuk oyunları ve modern dramayı buluşturan Bozdemir, bine yakın hikayeyi şehir şehir gezerek sanatseverlere anlatırken, unutulmaya yüz tutmuş Türk meddahlığını da ayakta tutmaya çalışıyor.

Çocuklardan yetişkinlere her yaş grubundan insanlara hitap eden Bozdemir, günlük yaşamından sahne önüne kadar "meddah" olarak kalabilmeye çalışıyor.

Osman Bozdemir, AA muhabirine açıklamada, meddahlığın kelime anlamının Arapça'dan geldiğini anımsatarak, tarihinin bin 500 yıl öncesine dayandığını söyledi.

Meddahlığa ilgi duyduğunu belirten Bozdemir, "Bu kültürü, bu geleneği elimden geldiğince yaşatmaya çalışıyorum." dedi.

- Geleneksel sanat ile modernizmi harmanladı

Meddahların 3 ayrı özelliği bulunduğuna dikkati çeken Bozdemir, şöyle devam etti:

"Osmanlı’da meddahlar 14. yüzyılda saraylara girmeye başlıyor. Daha sonra 18. yüzyılda maaşla tutuluyor ve ülkenin değişik yerlerindeki kahvehanelere gönderiliyor. Buralarda devlet politikalarını, duyurularını anlatıyorlar. Meddahlar aslında sıradan kişiler değil, çok bilgili kişiler. Meddahlara birer ilahiyatçı, astronom ve felsefeci gibi bakılması lazım. Osmanlı'da padişahların birebir fikir alışverişi yaptığı kişilerden oluşuyor."

Meddahların baston, peşlik, fes gibi aksesuarlarla bir sandalyede anlatımlar yaptığını dile getiren Bozdemir, şunları kaydetti:

"Meddah elindeki aksesuarları çok iyi kullanır. Mesela bir Osmanlı beyefendisini anlatırken fes, bir Karadenizliyi anlatırken Karadeniz şapkası giyer ve o şiveye bürünür. Meddahlar eskilerde çok bilgili ve konuşmayı seven, toplumda anlattığı dinlenen, karşılığı bulunan insanlardan olurdu. Ben de bunu modern bir halde yaşatmaya çalışıyorum. Meddahlık yaparken aynı zamanda geleneksel oyunlarımızı çocuklarımızla oynayarak bir geleneği sürdürüyorum. Büyük küçük her yaştan, herkesin önüne çıkarken modern drama, meddahlık ve geleneksel Türk oyunlarımızı harmanlayarak sergiliyorum."

Bozdemir, geleneksel Türk tiyatrosu ve temaşa sanatının günümüze ulaşabilmiş nadir türlerinden meddahlığın gelecek nesillere aktarılması çabasında olduğunu ifade etti.

Süper Lig'in eski kalecisi hastanede dehşet saçtıSüper Lig'in eski kalecisi hastanede dehşet saçtı
Tekirdağ’da “Zeki Müren Şarkıları” KonseriTekirdağ’da “Zeki Müren Şarkıları” Konseri
Türkiye ve Kıbrıs'tan İngiltere'ye göç: Londra’da Bizim’KilerTürkiye ve Kıbrıs'tan İngiltere'ye göç: Londra’da Bizim’Kiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anadolu konya Meddah sanat

En Çok Okunan Haberler

'Sıfır' diye aldı, başına gelmeyen kalmadı

'Sıfır' diye aldı, başına gelmeyen kalmadı

Melih Gökçek'ten dikkat çeken Emin Çölaşan paylaşımı

Melih Gökçek'ten dikkat çeken Emin Çölaşan paylaşımı

Tartışmaların odağındaydı! CHP'den istifa etti

Tartışmaların odağındaydı! CHP'den istifa etti

G.Saray'ın ilk transferini açıkladılar

G.Saray'ın ilk transferini açıkladılar

ABD'den saldırı sonrası tehdit gibi açıklama!

ABD'den saldırı sonrası tehdit gibi açıklama!

Etek boyu eleştirilen Akalın sert çıktı!

Etek boyu eleştirilen Akalın sert çıktı!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İstanbul’a ilk kar yağdı

İstanbul’a ilk kar yağdı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Zuhal Olcay ve Mert Fırat birlikte aşk şarkıları söyleyecek

Zuhal Olcay ve Mert Fırat birlikte aşk şarkıları söyleyecek

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
‘Notre Dame’ın Kamburu Müzikali’ izleyicisiyle buluşacak

‘Notre Dame’ın Kamburu Müzikali’ izleyicisiyle buluşacak

Erdem Kaya Patent’ten ‘O Ses’li yıl sonu partisi

Erdem Kaya Patent’ten ‘O Ses’li yıl sonu partisi

Sarıkamış şehitleri anma programında gözyaşları sel oldu

Sarıkamış şehitleri anma programında gözyaşları sel oldu

Tekirdağ’da “Zeki Müren Şarkıları” Konseri

Tekirdağ’da “Zeki Müren Şarkıları” Konseri

Türkiye ve Kıbrıs'tan İngiltere'ye göç: Londra’da Bizim’Kiler

Türkiye ve Kıbrıs'tan İngiltere'ye göç: Londra’da Bizim’Kiler

Diyarbakır’da Dijital Müze açıldı

Diyarbakır’da Dijital Müze açıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.