Üniversiteliler geliştirdikleri İHA ile yerli yazılım ve performans ödülü aldı

GAZİANTEP (AA) - OKAN COŞKUN - Gaziantep Üniversitesinde eğitim gören 3 öğrencinin kendi yazılım ve donanımlarıyla tasarladıkları insansız hava aracı (İHA), Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında TÜBİTAK tarafından düzenlenen "Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması"nda yerli yazılım ve performans dalında birincilik kazandı.

Gaziantep Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği ile Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünde eğitim gören 3 öğrenci, kendi İHA'larını tasarlamak için Akıncılar Takımı'nı kurdu.

Öğrenciler, kampüsteki atölyede İHA'nın önce motorunu, daha sonra otopilot ve kumandasını geliştirdi.

Hazırladıkları İHA ile test uçuşları yapan ve başarı elde eden gençler, daha sonra TEKNOFEST Karadeniz'e katıldı. Öğrenciler, TEKNOFEST kapsamında TÜBİTAK tarafından Afyonkarahisar'da düzenlenen Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması'nda "Sabit Kanat" kategorisinde yerli yazılım ve performans dalında Türkiye birincisi oldu.

Gaziantep Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisi Muhammed Alaca, AA muhabirine, geliştirdikleri İHA ile daha önce katıldıkları yarışmalardan birçok ödülle döndüklerini söyledi.

Yazılım ve donanım konusunda sürekli kendilerini geliştirdiklerini anlatan Alaca, "Bu yıl yaptığımız sistemlerle hem yerlilik hem de performans alanında ilerleme gayretinde bulunduk. Hem yerli yazılım hem de performansta birincilik ödülü elde ettik." diye konuştu.

- "TEKNOFEST bizi geliştirdi"

Yarışmalara birçok kişinin katıldığını, kendilerini diğer yarışmacılardan ayıran en büyük özelliğin kendi donanım ve yazılımlarını gerçekleştirmek olduğunu dile getiren Alaca, bu anlamda takdir topladıklarını vurguladı.

Yazılım ve donanımı sürekli geliştirdiklerini belirten Alaca, "Kendiniz geliştirdiğiniz için buradaki hataları görüp düzeltebiliyorsunuz. Takımı ve kendinizi geliştiriyorsunuz. Öğrencilik hayatımızda özel sektöre nasıl giriş yapılır bunu tecrübe etmiş olduk. TEKNOFEST bizi geliştirdi." dedi.

Alaca, İHA'nın yarışmaya yönelik olduğunu, bunu daha da ileri düzeye taşıyarak birçok alana hizmet etmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

İHA'nın tarımsal alanda da kullanılabileceğini aktaran Alaca, "Endüstri ve savunma sanayisine yönelik hedeflerimiz var. Tarım sektörü Türkiye'de çok büyük bir alana sahip. Bu sektörde hem ilaçlama hem de gübreleme noktasında kullanılabilir. Tarımsal İHA alanında yerli otopilot sistemi gerçekleştirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

- Performans ödülü TEKNOFEST Karadeniz'de verilecek

İki dalda ödül almanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Alaca, "Hem yerli yazılım hem de performans birincisi olduk. Yerli yazılım birincilik ödülümüz TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal tarafından verildi. Performans ödülümüzü Cumhurbaşkanımız Samsun'daki TEKNOFEST Karadeniz'de verecek." dedi.

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Yasin Acet de takıma bu yıl katıldığını ifade etti.

Ürettikleri İHA'yı istedikleri alana yönlendirme fırsatlarının olduğuna işaret eden Acet, şunları kaydetti:

"Görüntü işleme özelliği var. Hedefi tespit edip daha sonra bu hedefe yük bırakabiliyor. TEKNOFEST kişisel gelişime çok katkı veriyor. Bir alan belirleyip kendinizi geliştirebiliyorsunuz. Takım ruhu ve ekip duygusu gibi birçok faydası var. İleride Türkiye Cumhuriyeti için iyi bir mühendis olmak istiyorum."

