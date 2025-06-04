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Ünlü aktöre kurşun yağmuru! 59 yaşında hayatını kaybetti

"King of the Hill" dizisinde John Redcorn karakterini seslendiren Jonathan Joss, 59 yaşında silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

Ünlü aktöre kurşun yağmuru! 59 yaşında hayatını kaybetti
Çiğdem Sevinç

Ünlü animasyon dizisi King of the Hill'de "John Redcorn" karakterine sesiyle hayat veren oyuncu Jonathan Joss, silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Variety'nin haberine göre, 59 yaşındaki oyuncu, polis tarafından yol kenarında ölü bulundu.

Teksas eyaletinde gerçekleşen olay, hem Hollywood'da hem de hayranları arasında büyük üzüntü yarattı. Olay yerine ulaşan polis ekipleri, Joss’un cansız bedenine ulaştıklarını ve saldırıyla bağlantılı olduğu düşünülen 56 yaşındaki Sigfredo Alvarez Ceja'nın gözaltına alındığını açıkladı.

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SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yetkililer, saldırının nedeni ve olayın detaylarına ilişkin soruşturmanın sürdüğünü belirtti. İlk bulgulara göre olayın bireysel bir saldırı olabileceği değerlendirilse de resmi açıklama henüz yapılmadı.

SESİYLE VE ROLLERİYLE HATIRLANACAK

Jonathan Joss, King of the Hill dizisinin yanı sıra birçok televizyon dizisi ve filmde de rol almış, özellikle Amerikan yerlisi karakterleri canlandırmadaki başarısıyla tanınmıştı. Oyuncunun ani ölümü, sinema ve televizyon dünyasında derinden üzdü.

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