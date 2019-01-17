Ünlü aktörün kızından babasına şok sözler

Başta kült film Trainspotting olmak üzere Star Wars, Beginners, Amelia, Black Hawk Down gibi yapımlarda boy göstererek Hollywood’daki yerini sağlamlaştıran İskoç aktör Ewan McGregor, 22 yıllık karısını terk etti. 22 yıllık evliliğin ardından boşanan çiftin 4 kızı var.

Ewan McGregor’un modellik yapan 22 yaşındaki kızı Clara McGregor, Instagram hesabından annesinin bikinili fotoğrafını paylaşarak, adeta “kaybettiğin kadına dön bir bak” demek ister gibiydi.

Annesi ve kız kardeşi Esther ile birlikte tatilde olan genç kız, paylaştığı fotoğrafın altına “Baylar bayanlar işte benim annem... Hayır 30 yaşında değil, aslında 50.” notunu ekledi. Bir takipçisinin “Kötü insanlardan uzak tut” demesi üzerine eleştirinin dozunu kaçıran genç kız babasını kastederek “Sevgili annemi o b.k çukuru adamdan uzak tutuyorum :)”

Clara McGregor, babası hakkında yaptığı acımasız eleştiriyi kısa bir süre sonra sildi.



