Ünlü araştırmacının kitabı Türkçe'ye kazandırıldı

İSTANBUL, (DHA)-Oxford Üniversitesi Yayınevi’nin dünyaca ünlü dizisi “Very Short Introductions”tan çıkan ünlü araştırmacı Dr. Susan Blackmore’un “Bilinç” adlı kitabı Türkçe'ye kazandırıldı.

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ)Yayınevi, Oxford Üniversitesi Yayınevi’nin dünyaca ünlü “Very Short Introductions” dizisinden seçerek hazırladığı “Çok Kısa Bir Başlangıç” adlı kitap dizisini Türkçe'ye kazandırmaya devam ediyor. Yayınevi son olarak, bilinç, yapay zeka, özgür irade ve meditasyon alanlarındaki çalışmalarıyla tanınan araştırmacı Dr. Susan Blackmore’un “Bilinç” adlı kitabını okurlarla buluşturdu. Dizinin altıncı kitabı olarak raflardaki yerini alan “Bilinç” için, beyin alanındaki çalışmalarıyla bilinen Prof. Dr. Sinan Canan da bir önsöz kaleme aldı.

KİTAP ÇOK SAYIDA DİLE ÇEVRİLDİ

Okurları fiziksel varlıktan, zihinsel derinliklere uzanan bir sorgulamaya davet etiğinin belirtildiği kitap, daha önce Almanca, İtalyanca, İsveççe, Arapça, Farsça, Romence ve Gürcüce'ye çevrilerek dünya çapında pek çok okura ulaştı. ODTÜ Berimsel Ontoloji Laboratuvarı araştırmacılarından Oğuz Akçelik tarafından Türkçe'ye çevrilen “Bilinç”, beyin alanındaki çalışmalarıyla bilinen ve bu alandaki konuların Türkiye'de geniş kitlelere ulaşabilmesinde önemli bir rolü olduğu ifade edilen Prof. Dr. Sinan Canan’ın önsözüyle okur karşısına çıktı.