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Ünlü araştırmacının kitabı Türkçe'ye kazandırıldı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 09.12.2019 12:10 | Son Güncelleme

Oxford Üniversitesi Yayınevi’nin dünyaca ünlü dizisi “Very Short Introductions”tan çıkan ünlü araştırmacı Dr.

Ünlü araştırmacının kitabı Türkçe'ye kazandırıldı

İSTANBUL, (DHA)-Oxford Üniversitesi Yayınevi’nin dünyaca ünlü dizisi “Very Short Introductions”tan çıkan ünlü araştırmacı Dr. Susan Blackmore’un “Bilinç” adlı kitabı Türkçe'ye kazandırıldı.

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ)Yayınevi, Oxford Üniversitesi Yayınevi’nin dünyaca ünlü “Very Short Introductions” dizisinden seçerek hazırladığı “Çok Kısa Bir Başlangıç” adlı kitap dizisini Türkçe'ye kazandırmaya devam ediyor. Yayınevi son olarak, bilinç, yapay zeka, özgür irade ve meditasyon alanlarındaki çalışmalarıyla tanınan araştırmacı Dr. Susan Blackmore’un “Bilinç” adlı kitabını okurlarla buluşturdu. Dizinin altıncı kitabı olarak raflardaki yerini alan “Bilinç” için, beyin alanındaki çalışmalarıyla bilinen Prof. Dr. Sinan Canan da bir önsöz kaleme aldı.

KİTAP ÇOK SAYIDA DİLE ÇEVRİLDİ

Okurları fiziksel varlıktan, zihinsel derinliklere uzanan bir sorgulamaya davet etiğinin belirtildiği kitap, daha önce Almanca, İtalyanca, İsveççe, Arapça, Farsça, Romence ve Gürcüce'ye çevrilerek dünya çapında pek çok okura ulaştı. ODTÜ Berimsel Ontoloji Laboratuvarı araştırmacılarından Oğuz Akçelik tarafından Türkçe'ye çevrilen “Bilinç”, beyin alanındaki çalışmalarıyla bilinen ve bu alandaki konuların Türkiye'de geniş kitlelere ulaşabilmesinde önemli bir rolü olduğu ifade edilen Prof. Dr. Sinan Canan’ın önsözüyle okur karşısına çıktı.

Dışarıdaki gerçekliğin ne olduğunu doğrudan deneyimleme imkanı olmadığını dile getiren Prof. Dr. Canan, önsözde ele aldığı bilinç araştırmaları hakkında, “Zihnimizde oluşan imgeleri ve deneyimleri ‘gerçek’ olarak algılamaktan başka çaremiz yok. Fakat kendimize sürekli olarak ‘Acaba gerçek/hakikat nasıl bir şey?’ sorusunu sormadan da duramıyoruz (en azından bazılarımız). Tarihimizin başlangıcından beri de muhtemelen en önemli sorunumuz bu: Varlığımızın gizemini çözmek, tüm soruların sorusu olan o büyük sorunun cevabını yakalamak: ‘Ben aslında neyim?’ “Bilinç” kitabı bu büyük soruna ilişkin yazılmış ne ilk metin ne de muhtemelen sonuncu olacak. Fakat yazar Susan Blackmore 2017 yılı itibarıyla bilinç sorununa ilişkin tartışmaları gayet güzel bir özetle istifademize sunuyor” diye konuştu.

"BİLİNÇ HAKKINDA ÇOK YÖNLÜ BİR SORGULAMA"

Susan Blackmore'nun kitabının konusu ise şöyle açıklandı:

"Beyinle ilgili araştırmalarda ulaşılan yeni sonuçlar bilinçle ilgili tartışmaları körüklerken, bu tartışmalara biyologlar, sinirbilimciler, psikologlar ve felsefeciler de katılıyor. Bu alandaki güncel keşiflerden ve süregiden tartışmalardan yola çıkan Susan Blackmore bu kitapta benliğin yapısını, dikkat mekanizmalarını, bilincin sinirsel bağıntılarını ve bilincin değişen durumlarının fizyolojisini nasıl anladığımızı açıklıyor. Bunu yaparken de okuru fiziksel varlığımızdan zihinsel derinliklerimize uzanan bir sorgulamaya davet ediyor."

(FOTOĞRAFLI)

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