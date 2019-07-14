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Ünlü basketbolcu Ognjen Kuzmic trafik kazasında ağır yaralandı

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 14.07.2019 18:01 | Son Güncelleme

Sırbistan'ın Kızılyıldız Basketbol Takımı'nda forma giyen Ognjen Kuzmic geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı. Kuzmic'in doktoru, "Kaza sonucu alt ve üst çenesi kırılmış. Beyninde bir hasar bulunmuyor" dedi.

Ünlü basketbolcu Ognjen Kuzmic trafik kazasında ağır yaralandı

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Kuzmic'in sabah saatlerinde trafik kazası geçirdiği ifade edilerek, 29 yaşındaki basketbolcunun başkent Belgrad'a getirildiği ve durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Açıklamada, kazanın Bosna Hersek'teki Banja Luka-Prijedor kara yolu üzerinde, Kuzmic'in içinde bulunduğu araç ile başka bir aracın çarpışması sonucu meydana geldiği kaydedildi.

Kuzmic'in doktoru Vlada Djaci ise yerel medyaya yaptığı açıklamada, Sırp basketbolcunun komada olduğunu belirterek, "Kuzmic'in kaza sonucu alt ve üst çenesi kırılmış. Beyninde bir hasar bulunmuyor" dedi.

Sırp basketbolcu Kuzmic, bir dönem Amerikan Basketbol Ligi'nde de (NBA) oynamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Ognjen Kuzmic

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