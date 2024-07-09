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  4. Ünlü basketbolcuyla anılıyordu! Hafsanur Sancaktutan aşk sorusunu yanıtladı: Burayı silin!

Ünlü basketbolcuyla anılıyordu! Hafsanur Sancaktutan aşk sorusunu yanıtladı: Burayı silin!

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
09.07.2024 07:01
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Son olarak basketbolcu Mahir Ağva'yla anılan Hafsanur Sancaktutan aşk sorularına verdiği bomba yanıtla gündemde. Hafsanur Sancaktutan "burayı silin" demek zorunda kaldı.

Ünlü basketbolcuyla anılıyordu! Hafsanur Sancaktutan aşk sorusunu yanıtladı: Burayı silin!

Son olarak final yapan 'Ya Çok Seversen' dizisinde Kerem Bürsin ile birlikte rol alan Hafsanur Sancaktutan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ve özel hayatıyla adından söz ettiriyor.

Son olarak basketbolcu Mahir Ağva'yla anılan Hafsanur Sancaktutan, Aramızda Kalmasın muhabirlerine konuştu.

Hafsanur Sancaktutan aşk soruların verdiği yanıtla adından söz ettirdi ve sözlerinden sonra da "burayı silin" demek zorunda kaldı.

"Hayatınızda biri var mı?" sorusuna "Kimse yok" cevabını veren Hafsanur Sancaktutan, muhabir "neden" diye sorunca "Yok yani, ortalıkta kalmadı adam!" açıklamasında bulundu.

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SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Bu sözlerin ardından oyuncu hemen "Burayı silin" dedi.

Sosyal medyada gündem olan oyuncunun sözlerine "Neden evlenmiyorsun diye akrabalara yanıtım", "Haklısın kız valla", "Çok doğru demiş" yorumları geldi.

Express


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