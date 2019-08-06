Mynet Trend

Ünlü bisikletçi Bjorg Lambrecht hayatını kaybetti

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 06.08.2019 10:14 | Son Güncelleme

Belçikalı bisikletçi Bjorg Lambrecht, Polonya Turu'nda geçirdiği kazanın ardından hayatını kaybetti.

Ünlü bisikletçi Bjorg Lambrecht hayatını kaybetti

Turun Chorzow ile Zabrze kentleri arasında dün koşulan üçüncü etabına katılan 22 yaşındaki Lambrecht, yoldan çıkarak kaza geçirdi. Olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahale ettiği sporcu, helikopterle hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Lambrecht'in takımı Lotto-Soudal'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ailesi, arkadaşları ve takımı için en büyük trajedi yaşandı. Huzur içinde uyu" ifadeleri kullanıldı.

Yarış direktörü Czeslaw Lang, kazanın düz ve geniş bir yolda meydana geldiğini belirterek, "Yüksek hızda yarışılan bir bölge değildi. Tereddüt yaşadığı bir anda yoldan çıktı ve kaza meydana geldi. Durumu çok ağırdı, ambulans ve helikopter çağırdık. Kalbi yeniden çalışmaya başladı ancak müdahale sırasında hayatını kaybetti" açıklamasında bulundu.

Belçikalı sporcu, geçen yıl katıldığı 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda ikincilik elde etmişti.

PARTNERAşırı sağcı Bakan'ın skandal görüntüleri! Halktan tepki yağdıAşırı sağcı Bakan'ın skandal görüntüleri! Halktan tepki yağdı
Ünlü hakem gece kulübünde saldırıya uğradıÜnlü hakem gece kulübünde saldırıya uğradı
Ve Yusuf Yazıcı açıkladı! Transfer gelişmesiVe Yusuf Yazıcı açıkladı! Transfer gelişmesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bjorg Lambrecht Polonya Bisiklet Turu

En Çok Okunan Trend Haberler

Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı!

Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı!

İBB harekete geçti! Otogar için yeni karar

İBB harekete geçti! Otogar için yeni karar

Tarkan'dan Kaz Dağları tepkisi "Yeter artık, kendinize gelin"

Tarkan'dan Kaz Dağları tepkisi "Yeter artık, kendinize gelin"

Barışmaya gittiler, sonrası korkunç!

Barışmaya gittiler, sonrası korkunç!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Mesut Özil'e bıçaklı saldırı şoku!

Mesut Özil'e bıçaklı saldırı şoku!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Hocası Arda Turan'ı açıkladı! Galatasaray...

Hocası Arda Turan'ı açıkladı! Galatasaray...

Abdurrahim Albayrak'ı fena trollediler

Abdurrahim Albayrak'ı fena trollediler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ünlü hakem gece kulübünde saldırıya uğradı

Ünlü hakem gece kulübünde saldırıya uğradı

Yusuf Yazıcı'dan Trabzonspor'a veda mesajı

Ve Yusuf Yazıcı açıkladı! Transfer gelişmesi

Diagne ortalığı karıştıracak! 'Çok eşliyim'

Diagne ortalığı karıştıracak! 'Çok eşliyim'

Falcao, sosyal medyadan Muslera'yı takibe aldı

G.Saray taraftarını heyecanlandırdı

Roma'dan Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran Kolarov paylaşımı

Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım

Oleg Petrov: Falcao ciddi bir teklif gelmezse takımda kalacak

Falcao için transfer açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.