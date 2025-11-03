Ünlü eski futbolcuya Kral'ın doğum gününde büyük sürpriz! 'Sir' ünvanına layık görüldü

İngiltere’nin efsane futbolcusu David Beckham, uzun yıllardır beklediği onura sonunda kavuştu. Başarılı sporcu, Spor ve Hayırseverlik alanındaki katkılarından dolayı bu yıl Kral’ın Doğum Günü Onur Listesi’nde yer alarak “Sir” unvanı aldı.

Beckham daha önce, 2003 yılında OBE (Order of the British Empire) nişanına layık görülmüştü. Ancak yıllardır beklediği “Sir” unvanı, geçmişte yaşanan bazı tartışmalar nedeniyle gecikmişti.

MAİLLER ORTALIĞI KARIŞTIRDI

2017’de ortaya çıkan bazı sızdırılmış e-postalar yüzünden Beckham’ın onur listesine alınması ertelenmişti. O dönemde Beckham’ın ekibi, bu maillerin “çalıntı ve değiştirilmiş” olduğunu açıklamıştı.

Tüm bu olayların ardından Beckham, sonunda İngiltere’nin en prestijli unvanlarından birine sahip oldu.

EŞİNDEN ÖVGÜ DOLU PAYLAŞIM

Eşi Victoria Beckham da sosyal medya üzerinden duygusal bir mesaj paylaştı:

“Sen her zaman benim şövalyem oldun ama şimdi bu resmî! Seninle gurur duyuyorum. Ülken, işin, tutkun ve ailen için gösterdiğin özveri inanılmaz. Seni çok seviyorum.”