32 yaşında göğüs estetiği oldu: 280 bin TL ödedi! Operasyon erkekler arasında yaygınlaşıyor

32 yaşındaki Kelbin Cordova, lise yıllarından beri göğüs bölgesindeki fazlalık nedeniyle zorbalandı. Doktorlar ona jinekomasti teşhisi koydu. Bu durum, erkeklerde göğüs bezlerinin normalden fazla gelişmesi anlamına geliyor.

ÖZGÜVENİ GERİ GELDİ

Kelbin, yıllar boyunca dış görünüşü yüzünden kendini kötü hissetti. İnsanların ona “şişman” demesi ya da “göğüsü var” diye dalga geçmesi özgüvenini ciddi şekilde etkiledi. Kilo vermesine rağmen göğsündeki fazlalık kaybolmadı.

OPERASYONA İLGİ ARTIYOR

Haziran 2024’te jinekomasti ameliyatı olmaya karar verdi ve 5 bin sterlin (280 bin TL) ödediği ameliyat sonrası Kelbin’in hayatı tamamen değişti. Özgüveni büyük ölçüde artan Kelbin, artık istediği kıyafeti giyebildiğini, alışveriş yapmaktan keyif aldığını ve spor salonuna gitmekten korkmadığını söylüyor.

Uzmanlara göre erkeklerin bu operasyona ilgisi hızla artıyor.