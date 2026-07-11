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Ünlü fenomen Türkiye'de içeceğe 100 dolar ödedi! Satıcının tepkisi gündem oldu

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Türkiye ziyareti sırasında sokak satıcısından içecek alan dünyaca ünlü sosyal medya fenomeni ve eski kickboksçu Andrew Tate, yaptığı sıra dışı ödeme ile dikkatleri üzerine çekti.

Dünyaca tanınan sosyal medya fenomeni ve eski kickboksçu Andrew Tate, Türkiye ziyareti sırasında yaptığı sıra dışı bir hareketle gündem oldu. Sokakta bir içecek satın alan Tate, satıcıya ücret yerine 100 dolarlık banknot uzattı. Yaklaşık 4.700 TL değerindeki ödeme karşısında satıcı kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

Bir bardak içecek karşılığında satıcıya 100 dolar veren Tate'in o anları sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, satıcının şaşkınlığı ve ardından yaptığı ikramlar kameralara yansıdı.

Ünlü fenomen Türkiye de içeceğe 100 dolar ödedi! Satıcının tepkisi gündem oldu 1

SATICININ TEPKİSİ KAMERALARA YANSIDI

Beklenmedik bahşiş karşısında ne yapacağını bilemeyen sokak satıcısı, teşekkür etmek amacıyla Tate ve beraberindekilere peş peşe yeni içecekler ikram etti. O anlar çevrede bulunan kişiler tarafından da ilgiyle izlendi.

Ünlü fenomen Türkiye de içeceğe 100 dolar ödedi! Satıcının tepkisi gündem oldu 2

"ŞİMDİ BİZE DAHA ÇOK İÇECEK VERİYOR"

Yaşananları kameraya yorumlayan Andrew Tate, gülümseyerek, "Ona çok para verdim, şimdi bize daha çok içecek veriyor" ifadelerini kullandı. Tate'in sözleri ve satıcının verdiği tepki sosyal medyada kısa sürede geniş yankı buldu.

Ünlü fenomen Türkiye de içeceğe 100 dolar ödedi! Satıcının tepkisi gündem oldu 3

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Olayın görüntüleri farklı sosyal medya platformlarında hızla yayıldı. Kullanıcılar, Tate'in cömert davranışı ve satıcının samimi tepkisi üzerine çok sayıda yorum yaparken, görüntüler kısa sürede binlerce kez paylaşıldı.

Ünlü fenomen Türkiye de içeceğe 100 dolar ödedi! Satıcının tepkisi gündem oldu 4

Ünlü fenomen Türkiye de içeceğe 100 dolar ödedi! Satıcının tepkisi gündem oldu 5

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Anahtar Kelimeler:
Sokak satıcısı fenomen
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