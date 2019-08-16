Ünlü fenomenin hesabından çok ilginç paylaşımlar yapılmaya başlandı

Twitch hesabı üzerinden milyonlarca takipçisi bulunan Ninja, karar değiştirerek Microsoft Mixer platformuna kayıt oldu. Burada yaptığı çeşitli içeriklerle kısa süre içerisinde 1 milyon takipçiye ulaşan Ninja, daha önceki platformu tarafından kötü sürprizlerle uğurlandı. Twitch üzerinden Ninja’nın kendi hesabından bazı pornografik yayınlar verildi.

Ninja lakaplı bu fenomenin hesabı üzerinden bazı başka yayıncıların reklamı yapılmaya başlanmıştı. İlk başlarda bunlara ses çıkarmayan Ninja, ilerleyen zamanlarda işin renginin değişmeye başlamasıyla olaya müdahil oldu.

Twitch ile arasının bozulmasının istemeyen ünlü Fenomen, sonraki zamanlarda pornografik bazı yayınların 2 saat boyunca kendi hesabı üzerinden verilmesi ile birlikte çılgına döndü. Twitch platformundan bir an önce buna bir son vermesini isteyen Ninja, istediğini aldı.

Twitch CEO’su pornografik içeriklerin Ninja’nın kendi hesabından yayınlanmasından hiçbir şekilde haberdar olmadıklarını ve bu konuda özür dilediklerini ifade etti. Peki sizce de Twitch bunu kasıtlı olarak yapmış olabilir mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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