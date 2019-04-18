Ünlü fotoğrafçının çektiği bu fotoğraflar hiç bir yerde yok!

Fotoğrafçı Christian Vieler, en saf neşenin görkemli anlarında uzmanlaşmaya devam ediyor. Bu fotoğraflarında köpeklerin mamalarını havada yakaladığı anları ölümsüzleştiren fotoğrafçının elde ettiği ifadeleri, köpeği olan herkes bir nebze bilir. Ama hiç kimse onların bu anlarını bu kadar net dondurup görselleştirememiştir.

Atılan mamalara verilen tepkiler, her bir köpeğin eşsiz kişiliğini ortaya koyuyor, çünkü harika yüzlerinin üzerine kazınmış duyguları net bir şekilde okuyabiliyoruz. Vieler, 2013'ten beri köpeklerin tepkilerini belgeliyor ve şimdi hepsini Treat adlı bir kitapta topladı!

Vieler adlı fotoğrafçının Facebook ve Instagram hesapları çılgınca popüler oldu. İnsanlar hevesle onun komik fotoğraflarını bekler oldu. Köpekler de bu durumdan oldukça memnun görünüyor.

Onlar eğlenceli bir şekilde mama yerken fotoğrafçı Christian'da işini icra etmiş oluyor.

İşte köpeklerin o eğlenceli anları...



