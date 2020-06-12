Ünlü futbolcu Emre Can ile aşk yaşamıştı! Ambra Gutierrez telefonu elinden bırakmadı

Filipin asıllı 28 yaşındaki Gutierrez'in yanında bir grup arkadaşı vardı. Mor bir bikini giyen Ambra Gutierrez'in neşeli tavırları dikkat çekti. CEP TELEFONU HEP ELİNDE Hem Gutierrez hem de arkadaşı duş alırken bile cep telefonlarını ellerinden bırakmadı. İTALYAN BASININDAN AŞK İDDİASI Ambra Gutierrez, geçen yılın son aylarında, Juventus takımının kadrosunda oynayan futbolcu Emre Can ile yakınlaşmasıyla gündeme gelmişti. İtalyan basını ikilinin aşk yaşadığını belirtmişti.

Ambra Gutierrez

WEINSTEIN SKANDALININ KİLİT İSİMLERİNDEN Ambra Gutierrez, yapımcı Harvey Weinstein'ın taciz skandalını ilk ortaya çıkaran isimlerden biri de olmuştu.

Gutierrez, Weinstein'in hem sözlü hem de fiziksel olarak kendisini taciz ettiğini ileri sürmüştü.