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Ünlü futbolcuların Whatsapp'ta kirli seks oyunu ortaya çıktı!

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İLGİNÇ HABERLER  | 22.04.2019 11:42 | Son Güncelleme

Premiere Lig'in ünlü futbolcularının Whatsapp'ta oynadığı kirli seks oyunu ortaya çıktı.

Ünlü futbolcuların Whatsapp'ta kirli seks oyunu ortaya çıktı!

İsimleri açıklanmayan futbolcuların dahil olduğu Whatsapp grubunda kadınlarla seks sırasında yaptıkları üzerinden puanlanıyor.

Örneğin cinsel ilişki sırasında video kaydı alabilen futbolcu 150 puan alırken, antrenman süresince veya partner/ eş yakın bir lokasyondayken yapılan seks de yüksek puan getiriyor.

İngiliz The Sun gazetesinin iddiasına göre konuşma kayıtlarına dayandırılan haberde cinsel münasebet sırasında partnerin yüzüne tükürmek 200 puan kazandırıyor. Yine aynı şekilde cinsel ilişki
sırasında partnere tokat atmak da oldukça yüksek puan getiriyor.

Avustralyalı kriketçi Alex Hepburn'un de benzer bir Whatsapp grubuna dahil olduğu belirtildi.

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Hepburn 12 Nisan'da uyuyan bir kadına kendi dairesinde tecavüz etmekten suçlu bulunmuştu.

Cezanın sabitlenmesinin ardından ünlü sporcuya ait ilginç seks mesajları gün yüzüne çıkmıştı.

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