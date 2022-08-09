Ünlü futbolcunun kızı Love Island'a katılmıştı! Gemma Owen yarışmadan sonra paraya para demiyor

Liverpool, Read Madrid ve Manchester United forması giyen eski forvet Michael Owen'in kızı Aşk Adası'na katılmıştı. Gemma Owen gerek göğüslerini açmasıyla gerek yarışmacılarla öpüşmesiyle gerekse tartışmalarıyla yarışmanın en öne çıkan isimlerindendi.

Yarışmada Luca Bish ile birlikte olan ve birinciliği Türk kızı Ekin Su'ya kaptıran ünlü futbolcunun kızı, yarışmada reklam anlaşması yapan ilk isim oldu.



Michael Owen'ın 19 yaşındaki kızı "altı rakamlı" bir anlaşmayla, yarışmanın bir giyim markasının reklam yüzü oldu.



Bir kaynak, "Onunla sözleşme imzalamak isteyen birçok marka sıradaydı" dedi.



